Hindistan'ın Himachal Pradesh eyaletinde seyir halindeki bir taksinin üzerine yamaçtan dev kaya parçalarının düşmesi sonucu altı aylık bir bebek de dahil 13 kişi hayatını kaybetti. Kazadan iki kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Hindistan'ın kuzeyindeki Himachal Pradesh eyaletinde meydana gelen faciada, Kullu'dan Pangi Vadisi'ne gitmekte olan Tata Sumo marka taksinin üzerine yamaçtan kopan dev kaya parçaları düştü.

KAZADA 13 KİŞİ CAN VERDİ

Lahaul-Spiti bölgesindeki Kadu Nala yakınlarında yaşanan kazada araçta bulunan 15 kişiden 13'ü hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, araçta bulunanların tamamı evlerine dönmek üzere yola çıkan Pangi Vadisi sakinleriydi.

Büyük kayaların doğrudan araca isabet etmesiyle taksi hurdaya dönerken, çarpmanın etkisiyle aracın arka kısmında yangın çıktı. Olay yerine ulaşan ekipler alevleri kısa sürede söndürürken, kazanın şiddeti nedeniyle bazı cenazelerin kimliklerinin belirlenmesinde güçlük yaşandığı bildirildi.

Hindistanda katliam gibi kaza! Taksi dev kayaların altında kaldı: 13 kişi oracıkta can verdi

HEYELAN NEDENİYLE YOL KAPATILMIŞTI

İlk incelemelere göre, aynı yol bir gün önce şiddetli yağışların yol açtığı heyelan nedeniyle ulaşıma kapatılmış, yolcular ise yolun açılmasını beklemek için geceyi Tindi'de geçirmek zorunda kalmıştı. Yolun yeniden trafiğe açılmasının ardından yola çıkan grup, kısa süre sonra korkunç kazayla karşı karşıya kaldı.

Hindistanda katliam gibi kaza! Taksi dev kayaların altında kaldı: 13 kişi oracıkta can verdi

Hayatını kaybedenler arasında altı aylık bir bebeğin de bulunduğu açıklandı. Polis, kurtarma ve inceleme çalışmalarını sürdürürken, ölenlerin resmi kimlikleri henüz açıklanmadı. Himachal Pradesh Başbakanı Sukhvinder Singh Sukhu, yaşanan can kayıpları nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirterek, kurtarma ve yardım çalışmalarının yakından takip edilmesi talimatını verdi.

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