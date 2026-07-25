Almanya'da bir öğretmenin, 16 yılı aşkın süre boyunca ruh sağlığı sorunlarını gerekçe göstererek işe gitmeden tam maaş almaya devam ettiği ortaya çıktı. Hakkında dolandırıcılık davası açılan öğretmenin, bu süreçte alternatif tıp uzmanı olarak çalıştığı öne sürüldü.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde görev yapan ve kimliği gizli tutulan bir öğretmen, 2009 yılında ruh sağlığı sorunlarını gerekçe göstererek hastalık iznine ayrıldı. Öğretmen, 16 yılı aşkın süre boyunca rapor süresini defalarca uzatarak işe dönmedi.

54 MİLYON TL'LİK VURGUN

Bu süreçte aylık yaklaşık 5 bin euro maaş almaya devam eden öğretmene devlet tarafından toplamda yaklaşık 1 milyon 20 bin euro (yaklaşık 54,8 milyon TL) ödeme yapıldığı hesaplandı.

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Uzun yıllar süren devamsızlığın ardından eyalet yetkilileri öğretmenden sağlık durumunu doğrulayacak tıbbi muayeneye girmesini istedi. Ancak öğretmen bu talebi reddederek işverenine dava açtı. Kuzey Ren-Vestfalya Yüksek İdari Mahkemesi ise öğretmenin itirazını reddederek, hastalık izninin devam edebilmesi için tıbbi muayeneyi kabul etmesi gerektiğine hükmetti.

İŞE GİTMEDİĞİ DÖNEMDE FARKLI BİR SEKTÖRE ATILMIŞ

Mahkeme ayrıca öğretmenin 2 bin 500 euro yargılama giderini ödemesine karar verdi. Devletin emeklilik teklifini de kabul etmeyen öğretmenin, işe gitmediği dönemde alternatif tıp uzmanı olarak çalıştığı tespit edildi.

‘ANLAŞILMASI GÜÇ’

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından öğretmenler sendikası duruma sert tepki gösterdi. Sendika yetkilileri, uzun süreli devamsızlığın meslektaşlarının iş yükünü artırdığını ve kamu kaynaklarının kötüye kullanıldığını savundu. Öğretmen hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla dava açılırken, mahkeme de işverenin yıllar sonra sağlık raporlarını sorgulamasını "anlaşılması güç" olarak değerlendirdi.

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