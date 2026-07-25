Bugün hangi maçlar var? 25 Temmuz günün karşılaşmaları
"Bugün hangi maçlar var?" ve 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü oynanacak maçlar ve canlı yayın programı sporseverler tarafından araştırılıyor. Futbolda hazırlık karşılaşmalarından Avrupa liglerine uzanan günün fikstüründe Bayern Münih, Borussia Dortmund, Milan, Hull City, Juventus, Samsunspor, Konyaspor ve Çaykur Rizespor gibi takımlar sahaya çıkacak. Voleybolda ise Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde yarı final mücadelesi için Çin ile karşı karşıya geliyor.
25 Temmuz maç programı belli oldu. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren yerli ve yabancı takımlar gün boyunca hazırlık maçlarında mücadele edecek. "Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının cevabı araştırılırken günün karşılaşmaları ve yayın bilgileri netleşti.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
11.30 | Girona - Alaves (Hazırlık Maçı) | YouTube
12.30 | Leipzig - Ingolstadt (Hazırlık Maçı) | YouTube
13.00 | Annecy - Brighton (Hazırlık Maçı) | Yayın yok
14.00 | Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund (Hazırlık Maçı) | TRT Spor
15.00 | RAAL La Louviere - Samsunspor (Hazırlık Maçı) | Yayın yok
16.30 | Wehen - Bayern Münih (Hazırlık Maçı) | Yayın yok
17.00 | Celtic - Milan (Hazırlık Maçı) | TRT Spor
18.30 | Konyaspor - Hull City (Hazırlık Maçı) | TV8,5
21.00 | Çaykur Rizespor - Osijek (Hazırlık Maçı) | Yayın yok
21.00 | Standard Liege - Juventus (Hazırlık Maçı) | TRT Spor
TÜRKİYE-ÇİN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Filenin Sultanları, 2018 itibaren düzenlenen VNL'de üst üste 8. kez mücadele ettiği final etabında 6. kez yarı finale yükseldi. Ay-yıldızlı ekibin yarı finaldeki rakibi ise Çin oldu. Yarı final karşılaşması bugün (25 Temmuz Cumartesi) 14.30'da oynanacak.