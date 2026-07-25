StartGate Teknoloji Geliştirme Merkezi koordinasyonunda yürütülen GAMY (Gamification Academy for Mastering Youth) Projesi'nin sonuçları, "Oyunlaştırma Eğitiminde Uluslararası İş Birliği ve Yetkinlik Gelişimi" başlıklı yaygınlaştırma raporuyla paylaşıldı. Türkiye ve Kuzey Makedonya'dan gençleri buluşturan proje; uygulamalı oyunlaştırma eğitiminin gençlerin yetkinlik gelişimini, uluslararası iş birliklerini ve sürdürülebilir eğitim modellerini güçlendirdiğini ortaya koyarken, geliştirilen modelin farklı eğitim ve politika alanlarında uygulanabilecek örnek bir yaklaşım olduğunu gösterdi.

StartGate Teknoloji Geliştirme Merkezi koordinasyonunda ve Kuzey Makedonya'dan INNOX TEK DOOEL Skopje proje ortaklığında ve WEFI Games eğitim ortaklında Erasmus+ KA210-VET programı kapsamında hayata geçirilen GAMY (Gamification Academy for Mastering Youth) projesi başarıyla tamamlandı. Projenin çıktıları, "Oyunlaştırma Eğitiminde Uluslararası İş Birliği ve Yetkinlik Gelişimi" başlıklı yaygınlaştırma raporuyla kamuoyuyla paylaşıldı. Rapor, oyunlaştırma temelli öğrenme yaklaşımının gençlerin yetkinlik gelişiminde ve uluslararası iş birliğinde güçlü sonuçlar ortaya koyduğunu gözler önüne serdi.

Ağustos 2025-Mayıs 2026 döneminde yürütülen proje kapsamında Türkiye ve Kuzey Makedonya'dan 18-30 yaş arasındaki üniversite öğrencileri ile genç girişimcilerin uygulamalı oyunlaştırma tasarımı becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi. Eğitimden kurumsal öğrenmeye kadar birçok alanda hızla yaygınlaşan oyunlaştırma yaklaşımına yönelik iki ülkede yapılandırılmış eğitim programlarının sınırlı olması ise projenin çıkış noktasını oluşturdu.

170 BAŞVURU, 88 KATILIMCI, 7 ULUSLARARASI PROJE

Proje kapsamında oyunlaştırmanın temel teorik yaklaşımlarını uygulamalı eğitimlerle buluşturan toplam 27 saatlik çevrim içi eğitim programı geliştirildi. Yu-kai Chou'nun Octalysis modeli, Nir Eyal'in Hook Modeli, Csikszentmihalyi'nin Akış Teorisi ile Werbach ve Hunter'ın D6 modeli temel alınarak hazırlanan eğitimlerin ardından Kuzey Makedonya'da beş günlük uluslararası bootcamp düzenlendi.

Projede başlangıçta hedeflenen 100 başvurunun üzerine çıkılarak 170 başvuru alındı. Değerlendirme sonucunda 88 katılımcı programa kabul edilirken, bootcamp sonunda planlanan beş proje yerine yedi farklı oyunlaştırma projesi geliştirildi.

Yapılan değerlendirmeler, katılımcıların edindikleri teorik bilgileri gerçek hayat problemlerine başarıyla uygulayabildiğini ortaya koyarken, öz değerlendirme sonuçlarında katılımcıların yüzde 95'i temel yetkinliklerini 5 üzerinden 4 ve üzeri puanla değerlendirdi.

StartGate'in GAMY Projesi raporu yayımlandı: Oyunlaştırma temelli eğitim yetkinlikleri güçlendiriyor

TÜRKİYE İLE KUZEY MAKEDONYA ARASINDA GÜÇLÜ BİR İŞ BİRLİĞİ AĞI OLUŞTU

Yaygınlaştırma raporunda, projenin yalnızca bireysel beceri gelişimine değil, kurumsal kapasiteye ve uluslararası iş birliklerine de önemli katkılar sağladığı vurgulandı. Rapora göre proje sayesinde katılımcıların uygulamalı tasarım becerilerinde ölçülebilir gelişim sağlanırken, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında güçlü bir iş birliği ağı oluşturuldu.

OYUNLAŞTIRMA EĞİTİMİNE YÖNELİK İHTİYACI ORTAYA KOYDU

Raporda, projeye gösterilen yoğun ilginin bölgede yapılandırılmış oyunlaştırma eğitimine yönelik önemli bir ihtiyaç bulunduğunu ortaya koyduğu belirtildi. Aynı zamanda projenin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile uyumlu yapısının, geliştirilen eğitim modelinin farklı politika alanlarında da uygulanabilecek nitelikte olduğunu gösterdiği ifade edildi.

Raporda ayrıca, gelecekte uygulanacak benzer programlarda yalnızca oyun mekaniklerine odaklanmak yerine öğrenme motivasyonu ve deneyiminin bütünsel olarak ele alınması gerektiğine dikkat çekildi. Mesleki Eğitim ve Öğretim (VET) alanında ise kurumların kendi ihtiyaçlarına göre uyarlayabilecekleri modüler ve esnek eğitim modellerinin yaygınlaştırılması önerildi.

ULUSLARARASI MODEL OLARAK ÖNE ÇIKTI

Yaygınlaştırma raporunda, GAMY Projesi'nin uluslararası karma takım yapısıyla Avrupa Mesleki Eğitim ve Öğretim (VET) hedefleriyle tam uyum gösterdiği, bölgesel ve uluslararası düzeyde artan talebin ise geliştirilen modelin yüksek ölçeklenebilirlik potansiyeline sahip olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

Raporun sonuç bölümünde, doğru tasarlandığında oyunlaştırmanın öğrenme motivasyonunu artıran, tasarım kalitesini geliştiren ve ekip üretkenliğini destekleyen güçlü bir eğitim modeli sunduğu vurgulanırken, GAMY Projesi'nin uygulamalı oyunlaştırma eğitimi konusunda uluslararası ölçekte örnek gösterilebilecek başarılı ve geliştirilebilir bir model oluşturduğu ifade edildi.

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