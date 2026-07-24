Megakent, son yılların en serin temmuz günlerinden birine hazırlanıyor. Kuvvetli sağanak, gök gürültüsü ve poyrazın etkili olmasının beklendiği İstanbul'da bazı bölgeler için su baskını uyarısı yapıldı. İşte kritik ilçeler ve detaylar...

İstanbul'da hafta sonuyla birlikte hava koşullarında dikkat çekici bir değişim yaşanacak. Kuzeyden gelen serin ve yağışlı hava dalgasının etkisiyle megakentte sıcaklıklar belirgin şekilde düşerken, kuvvetli sağanak yağış ve poyrazın etkili olması bekleniyor.

Sosyal medyada bir milyonu aşkın takipçisi bulunan ve yaptığı paylaşımlarla yüz binlere hitap eden Hava Forum, yaptığı paylaşımda cumartesi gününün İstanbul'da "son 21 yılın en serin ve ferah temmuz günü" olacağını belirtti. Paylaşımda gündüz sıcaklıklarının 19-22 derece arasında seyredeceği, kuvvetli poyraz nedeniyle havanın daha da serin hissedileceği ifade edildi.

"İSTANBUL'DA EKİM HAVASI YAŞANACAK"

Hava Forum'un değerlendirmesine göre kentte gün boyunca sonbaharı andıran bir hava hakim olacak. Özellikle açık havada planlanan düğün, nişan, tekne turu ve benzeri organizasyonların yağıştan etkilenebileceği belirtildi.

Karadeniz üzerinden gelecek yağış hücrelerinin gün boyunca aralıklarla etkili olacağı, yer yer gök gürültüsü ve şimşek görülebileceği aktarıldı.

Paylaşımda, İstanbul genelinde panik oluşturacak bir durum bulunmadığı vurgulanırken, vatandaşlara şemsiye bulundurmaları ve ince kıyafet tercih etmemeleri tavsiye edildi.

BAZI BÖLGELERE DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Yağış kütleleri bazı ilçelerde arka arkaya gelerek (özellikle Avrupa yakası kuzeyi, boğaz hattı ve Anadolu yakası) su baskınlarına neden olabilir. Metrekareye 20 ila 60 kilogram arasında yağış düşmesi tahmin ediliyor. Bu açıdan dikkatli olmakta fayda var.

Radarda zaman zaman dar alanlarda turuncu/kırmızı kütleler oluşabilir. Bu da bazı ilçelerde mercimek/leblebi büyüklüğünde dolu geçişlerine neden olabilir."

25 Temmuz 2026 MGM hava durumu tahmin haritası

AKOM'DAN 12-18 SAATLİK SAĞANAK UYARISI

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) da kent için kuvvetli yağış uyarısı yayımladı.

Yapılan açıklamaya göre cumartesi günü saat 06.00'dan itibaren İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak yağışın etkisini artırması ve aralıklarla 12 ila 18 saat boyunca sürmesi bekleniyor.

Kent genelinde metrekareye 10 ila 30 kilogram, Karadeniz'e kıyısı bulunan Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz, Şile, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla çevrelerinde ise 30 ila 60 kilogram arasında yağış düşeceği tahmin ediliyor.

AKOM ayrıca kuzey yönlerden esecek rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşabileceğini, hava sıcaklığının ise yaklaşık 25 dereceye kadar gerileyeceğini bildirdi.

AFAD'DAN VATANDAŞLARA SMS UYARISI

Olumsuz hava koşulları yalnızca İstanbul'u değil çevre illeri de etkiliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sakarya'da yaşayan vatandaşların cep telefonlarına gönderdiği SMS ile bu gece ve cumartesi günü çok kuvvetli ve şiddetli sağanak beklendiğini duyurdu.

Mesajda vatandaşlardan sel, su baskını, heyelan, dolu ve fırtına riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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