Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltı ve tutuklama trafiği sürüyor. Dosyada tanık olarak dinlenen eski polis Gökhan Ertok'un ifadesinde adı geçen ACA Bilişim sahibi Mehmet Aca da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gülistan Doku'nun akıbetini aydınlatmak için yürütülen soruşturmada dosyanın yeniden hareketlenmesiyle birlikte gözler, yıllar sonra gündeme gelen yeni isimlere ve soruşturmanın ulaştığı bağlantılara çevrildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

GÜVENLİK KORUCUSU TUTUKLANDI

Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda 15 kişi gözaltına alınmıştı. Dün sabah düzenlenen operasyonda 2 kişi daha gözaltına alındı ve gözaltı sayısı 17'ye yükseldi.

Şüphelilerden güvenlik korucusu F.Ö. "Kasten öldürmeye yardım ile suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından tutuklanırken, hafriyat işiyle uğraşan O.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Handan Sonel

KRİTİK İSİM DE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, güvenlik korucusu Yılmaz Arslan ve ACA bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca bugün geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi.

Mehmet Aca

Adliyedeki sorgusu biten ACA bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca, 'bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme veya orada kalma suçu' ile 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmada tutuklu sayısı 14'e yükselirken, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel ve güvenlik korucusunun sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Gülistan Doku soruşturmasında kritik isim tutuklandı! "Valinin tüm işlerini yapın" emrini vermişti

GÖKHAN ERTOK'UN İFADESİNDE ADI GEÇMİŞTİ

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığında tanık olarak dinlenen tutuklu eski polis Gökhan Ertok, Gülistan Doku'ya ait yedek SIM kartın incelenmesi, genç kadının sosyal medya hesaplarına erişilmesi ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den gelen taleplerin yerine getirilmesi sürecinde Mehmet Aca'nın adını vermişti.

Gülistan Doku soruşturmasında kritik isim tutuklandı! "Valinin tüm işlerini yapın" emrini vermişti

Ertok'un ifadesine göre Mehmet Aca, kendisini Tuncay Sonel'le tanıştıran, valilikten gelen bilişim işlerini çalışanlarına yönlendiren ve Gülistan Doku'nun SIM kartı üzerindeki incelemeden önceden haberdar olan kişiydi:

"Beni Tuncay Sonel ile tanıştıran Mehmet Aca'dır. Kendisi, 'Valinin bütün işlerini yapın' demişti. Sonuçta ben de onun iş yerinde çalışıyordum. Tuncay Sonel'in isteklerini bu sebeple yerine getirdim"

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