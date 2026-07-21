2020 yılından bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada dikkat çeken yeni delillere ulaşıldı. Erzurum ve Tunceli Başsavcılıklarının açıklamasına göre, Doku'nun hastane kayıtlarının kasıtlı olarak silinerek delillerin karartıldığı iddiasını destekleyen tespitler elde edilirken, cansız bedeninin olayla bağlantılı kişilerce gömüldüğü veya yok edildiğine yönelik yeni deliller üzerine 15 şüpheli daha gözaltına alındı.

Erzurum ve Tunceli cumhuriyet başsavcılıkları, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) ile ilgili yürütülen soruşturmada 15 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, soruşturma çerçevesinde derinlemesine ifade analizleri ile siber, teknik, dijital, finansal ve saha araştırmalarının sürdüğü belirtildi.

Dosyada bugüne kadar temin edilen tüm bilgi, bulgu, belge ve diğer delillerin bütüncül analizle değerlendirilme işlemlerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan çalışmalar neticesinde, soruşturmanın odak noktalarından birini teşkil eden, mağdur Gülistan Doku'nun gebe kalma şüphesiyle Tunceli Devlet Hastanesi'nde muayene ve tedavi gördüğü, tıbbi muayene kayıtlarının kasıtlı ve profesyonel şekilde silinerek delillerin organize ve bilinçli bir biçimde karartıldığı iddialarına ilişkin önemli tespit ve delillere ulaşılmıştır. Elde edilen deliller ışığında olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 3 doktor, 1 bilgi işlem uzmanı, 5 veri giriş ve kontrol işletmeni ile 1 hemşire olmak üzere toplam 10 şüpheliye yönelik, Tunceli, Malatya ve Elazığ illerinde belirlenen adreslerde bugün eş zamanlı operasyon düzenlenmiş olup, hedef şüphelilerin tamamı gözaltına alınmıştır."

Gülistan Doku dosyasında önemli delillere ulaşıldı! Hastane kayıtları ve gömülme iddiası...

TUNCELİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise şu bilgiler verildi:

"Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolması ve sürecin bir cinayetle sonuçlandığı yönündeki iddialar doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2020/52 soruşturma sayılı dosyası üzerinden elde edilen tanık, gizli tanık ve bilgi sahibi beyanları, ihbarlar, HTS kayıtları ile tüm bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi neticesinde Gülistan Doku'nun cansız bedeninin şüphelilerle irtibatlı korucular tarafından organize ve bilinçli bir şekilde gömüldüğü veya yok edildiğine yönelik önemli tespit ve delillere ulaşılmıştır. Elde edilen deliller ışığında, Ankara, Elazığ, İstanbul ve Tunceli'de, olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen ikisi güvenlik korucusu 5 şüpheliye yönelik belirlenen adreslerde bugün eş zamanlı operasyon düzenlenerek arama el koyma işlemi icra edilmiş, hedef şüphelilerin tamamı gözaltına alınmıştır."

Doku soruşturması kapsamında Tunceli ve Erzurum cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş aralarında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel ile Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, 1 iş insanı ve 2 güvenlik korucusu gözaltına alınmıştı.

Gülistan Doku dosyasında önemli delillere ulaşıldı! Hastane kayıtları ve gömülme iddiası...

NE OLMUŞTU?

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A, Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. ile hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen B.Y. ve Y.E, haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmada, kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş ise ABD'de gözaltına alınmıştı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, tanık olarak ifadeye çağrılmıştı.

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