Türkiye’de bir ilk! Erzurum’da hayata geçirildi, ulaşımda yeni dönem başladı
Ulaşım yatırımlarına bir yenisini daha ekleyen Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de bir ilke imza attı. "Microsurfacing" (Mikro Kaplama) asfalt teknolojisi kent merkezindeki Zekai Aksakallı Bulvarı’nda hayata geçirildi.
- Bu yenilikçi yöntem sayesinde yollar daha dayanıklı, daha güvenli ve daha konforlu hale gelecek.
- Bakım ve yenileme çalışmaları çok daha kısa sürede tamamlanacak.
- Mikro kaplama, mevcut asfaltın ömrünü uzatıyor ve aşınma ile bozulmalara karşı ekstra dayanıklılık sağlıyor.
- Hızlı kuruma süresi sayesinde yollar saatler içinde trafiğe açılabiliyor.
- Sürüş güvenliğini artırıyor, fren mesafesini kısaltıyor ve Erzurum'un zorlu kış şartlarında yolların deforme olmasını engelliyor.
Dünyanın gelişmiş metropollerinde yol bakım ve onarımında tercih edilen ileri asfalt teknolojisi "Microsurfacing" (Mikro Kaplama) uygulaması, Türkiye’de ilk kez Erzurum’da hayata geçirildi.
“YOLLARIMIZ DAHA DAYANIKLI”
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Ulaşım altyapısında yeni bir dönemi başlattıklarını belirten Başkan Sekmen “Dünyanın gelişmiş şehirlerinde tercih edilen bu yenilikçi yöntem sayesinde yollarımız daha dayanıklı, daha güvenli ve daha konforlu hale gelirken, bakım ve yenileme çalışmaları da çok daha kısa sürede tamamlanacaktır. Ulaşımda öncü projeleri hayata geçirmeye, Erzurum’umuzu modern şehircilik anlayışıyla geleceğe taşımaya kararlılıkla devam ediyoruz” dedi.
HIZLI KURUMA SÜRESİ
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, mikro kaplama yöntemi geleneksel asfalt yenileme çalışmalarına oranla çok daha büyük avantajlar sağlıyor.
Özel kimyasal karışımlarla hazırlanan bu kaplama, mevcut asfaltın ömrünü uzatırken, aşınma ve bozulmalara karşı yolları ekstra dayanıklı hale getiriyor. Uygulamanın en büyük özelliklerinden biri olan hızlı kuruma süresi sayesinde, yollar saatler içerisinde yeniden trafiğe açılarak sürücülerin mağdur olması engelleniyor. Sürüş güvenliğini artıran ve fren mesafesini kısaltan bu teknoloji, Erzurum’un zorlu kış şartlarında da yolların deforme olmasının önüne geçecek.