Ulaşım yatırımlarına bir yenisini daha ekleyen Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de bir ilke imza attı. "Microsurfacing" (Mikro Kaplama) asfalt teknolojisi kent merkezindeki Zekai Aksakallı Bulvarı’nda hayata geçirildi.

Dünyanın gelişmiş metropollerinde yol bakım ve onarımında tercih edilen ileri asfalt teknolojisi "Microsurfacing" (Mikro Kaplama) uygulaması, Türkiye’de ilk kez Erzurum’da hayata geçirildi.

Türkiye’de bir ilk! Erzurum’da hayata geçirildi, ulaşımda yeni dönem başladı

“YOLLARIMIZ DAHA DAYANIKLI”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ulaşım altyapısında yeni bir dönemi başlattıklarını belirten Başkan Sekmen “Dünyanın gelişmiş şehirlerinde tercih edilen bu yenilikçi yöntem sayesinde yollarımız daha dayanıklı, daha güvenli ve daha konforlu hale gelirken, bakım ve yenileme çalışmaları da çok daha kısa sürede tamamlanacaktır. Ulaşımda öncü projeleri hayata geçirmeye, Erzurum’umuzu modern şehircilik anlayışıyla geleceğe taşımaya kararlılıkla devam ediyoruz” dedi.

Türkiye’de bir ilk! Erzurum’da hayata geçirildi, ulaşımda yeni dönem başladı

HIZLI KURUMA SÜRESİ

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, mikro kaplama yöntemi geleneksel asfalt yenileme çalışmalarına oranla çok daha büyük avantajlar sağlıyor.

Türkiye’de bir ilk! Erzurum’da hayata geçirildi, ulaşımda yeni dönem başladı

Özel kimyasal karışımlarla hazırlanan bu kaplama, mevcut asfaltın ömrünü uzatırken, aşınma ve bozulmalara karşı yolları ekstra dayanıklı hale getiriyor. Uygulamanın en büyük özelliklerinden biri olan hızlı kuruma süresi sayesinde, yollar saatler içerisinde yeniden trafiğe açılarak sürücülerin mağdur olması engelleniyor. Sürüş güvenliğini artıran ve fren mesafesini kısaltan bu teknoloji, Erzurum’un zorlu kış şartlarında da yolların deforme olmasının önüne geçecek.

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