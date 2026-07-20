ABD Başkanı Trump ve FIFA Başkanı Infantino Dünya Kupası töreninde yer aldı. İkili hakemlere ve iki takımın oyuncularına madalyalarını takdim etti. İspanya'nın kupayı kaldırma anında Trump'ın yaptığı dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve beraberindekiler, İspanya'nın finalde Arjantin'i 1-0 yendiği maçın ardından Dünya Kupası'nı İspanya'ya teslim etmek üzere sahaya geldiler.

Hakemlerin ve oyuncuların madalyaları Trump ve Infantino tarafından verildi.

Trump'ın yaptığı çok konuşulacak! Kupa töreninde dikkat çeken hareket

TRUMP KAREDEN ÇIKMADI

Şampiyon İspanya'ya kaldırması için kupayı Trump getirdi.

Trump, kupayı kaptan Rodri'ye teslim ettikten sonra kareden çıkmak istemedi.

Trump'ın yaptığı çok konuşulacak! Kupa töreninde dikkat çeken hareket

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İspanyol oyuncularla beraber kupanın kaldırılma anına katılan Trump'ın yaptığı hareket dikkat çekti.

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