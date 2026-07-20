SEZER DOĞRU
Trump'ın yaptığı çok konuşulacak! Kupa töreninde dikkat çeken hareket
ABD Başkanı Trump ve FIFA Başkanı Infantino Dünya Kupası töreninde yer aldı. İkili hakemlere ve iki takımın oyuncularına madalyalarını takdim etti. İspanya'nın kupayı kaldırma anında Trump'ın yaptığı dikkat çekti.
Özetle DinleTrump'ın yaptığı çok konuşulacak! Kupa töreninde d...
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Spor 2 dk önce
ABD Başkanı Donald Trump ve FIFA Başkanı Gianni Infantino, İspanya'nın Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından düzenlenen törende kupayı İspanya'ya teslim etti.
- Trump ve Infantino, hakem ve oyunculara madalyalarını verdi.
- Trump, kupayı kaptan Rodri'ye teslim ettikten sonra tören alanından ayrılmak istemedi.
- Trump, kupanın kaldırılma anına İspanyol oyuncularla beraber katıldı.
- FIFA Başkanı Infantino, Trump'ı kareden çıkarmaya çalışsa da Trump orada kaldı.
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ABD Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve beraberindekiler, İspanya'nın finalde Arjantin'i 1-0 yendiği maçın ardından Dünya Kupası'nı İspanya'ya teslim etmek üzere sahaya geldiler.
Hakemlerin ve oyuncuların madalyaları Trump ve Infantino tarafından verildi.
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TRUMP KAREDEN ÇIKMADI
Şampiyon İspanya'ya kaldırması için kupayı Trump getirdi.
Trump, kupayı kaptan Rodri'ye teslim ettikten sonra kareden çıkmak istemedi.
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