2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya'ya tek golle mağlup olarak son finalinden üzgün ayrılan Lionel Messi, maçın ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin’i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya şampiyon oldu. New Jersey Stadı’nda oynanan ve normal süresi golsüz eşitlikle sona eren mücadelede İspanya’ya Dünya Kupası'nı getiren golü, 106. dakikada Ferran Torres attı.

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BİR YANDA SEVİNÇ, BİR YANDA HÜZÜN

2010’un ardından tarihindeki ikinci Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'da büyük sevinç yaşanırken Arjantin cephesinde ise üzüntü hakimdi.

MESSI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Arjantin'in 39 yaşındaki süperstarı Lionel Messi, mağlubiyetin ardından taraftarlarının olduğu tribüne giderek destekleri için teşekkür etti. Mağlubiyet nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Messi, gözyaşlarını tutamazken son Dünya Kupası'na duygusal bir şekilde veda etti.

MESSI, 3 FİNAL OYNAYAN İKİNCİ FUTBOLCU OLDU

39 yaşındaki Lionel Messi, Brezilyalı Cafu'dan (1994, 1998, 2002) sonra 3 Dünya Kupası finalinde oynayan ikinci isim oldu.

Messi, gol atması durumda ise iki Dünya Kupası finalinde gol atan altıncı erkek oyuncu olacak. Daha önce Vava (1958, 1962), Pele (1958, 1970), Paul Breitner (1974, 1982), Zinedine Zidane (1998, 2006) ve Kylian Mbappe (2018, 2022) bunu başarmıştı.

8 kez fileleri havalandıran Arjantinli futbolcu bu turnuvada 10 gol atan Fransız Kylian Mbappe'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

Toplam Dünya Kupası gol sayısında da Mbappe'nin 22, Messi'nin 21 golü bulunuyor.

2022'de Altın Ayakkabı ödülünü Mbappe kazanmıştı.

İspanya - Arjantin

FİNALDE FORMA GİYEN EN YAŞLI OYUNCU

39 yaşındaki Lionel Messi, kaleciler hariç bir Dünya Kupası finalinde forma giyen en yaşlı oyuncu oldu.

Arjantinli oyuncu, 1958'de 37 yaşındayken Brezilya'ya karşı oynayan İsveçli Gunnar Gren'i geride bıraktı.

Bir Dünya Kupası finalinde oynayan en yaşlı futbolcu ünvanını ise 40 yaşındaki İtalyan kaleci Dino Zoff elinde tutuyor.

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