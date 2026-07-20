Tasarruf finansman şirketleri, yüksek faizlerden kaçınan vatandaşlar için yeni finansman modelleri sunmaya devam ediyor. Artan taleple birlikte farklı vade ve teslim seçenekleri öne çıkarken, sıfır peşinatla 4 milyon TL'lik finansman için hazırlanan örnek ödeme planını mercek altına aldık. Peki 60 ay vadeyle sunulan bu finansmanda aylık taksit tutarı ve organizasyon ücreti ne kadar? İşte detaylar...

Faizsiz finansman sistemi, banka kredisi kullanmadan konut ve araç sahibi olmak isteyen vatandaşların tercih ettiği alternatif modeller arasında yer almaya devam ediyor. Tasarruf finansman şirketleri tarafından sunulan farklı vade ve ödeme seçenekleriyle katılımcılar, bütçelerine uygun planlar oluşturabiliyor. Peşinatsız 4 milyon TL'lik finansman için hazırlanan örnek ödeme planı, aylık taksit tutarı ve teslimat şartlarını sizler için derledik.

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60 AY VADE, AYLIK TAKSİTLER 66.667 TL

4 milyon TL'lik faizsiz finansman 60 ay vade ile sunuluyor. Bu modelde aylık ödeme tutarı 66 bin 667 TL olarak hesaplanıyor.

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ORGANİZASYON ÜCRETİ 280 BİN TL

Finansman planında organizasyon ücreti yüzde 7 olarak uygulanıyor. Buna göre 4 milyon TL'lik finansman için organizasyon ücreti 280 bin TL seviyesinde bulunuyor.

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EN ERKEN TESLİMAT 27. HAFTA!

Teslimat şartı da sistemin önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. BDDK'nın son düzenlemesine göre en erken teslimat süresi için toplam finansmanın en az yüzde 45'inin ödenmesi gerekiyor. 4 milyon TL'lik finansmanın yüzde 45'i 1 milyon 800 bin TL'ye tekabül ediyor. Aylık taksit ödemesi 66.667 TL olduğu için en erken teslim süresi 27. hafta oluyor. (27*66.667=1 milyon 800 bin TL)

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