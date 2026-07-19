2026 FIFA Dünya Kupası final mücadelesinde Lamine Yamal'ın formasını giydiği İspanya ile Lionel Messili son şampiyon Arjantin karşı karşıya geliyor. Final mücadelesinde İspanya 2010'dan sonra tarihindeki ikinci, Arjantin ise 1978, 1986 ve 2022'nin ardından 4. şampiyonluğu hedefliyor. Messi, Katar 2022'de kariyerindeki ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu yaşarken Yamal ise ilk kez final heyecanı yaşayacak. Dev müsabaka öncesinde her iki takımın 11'leri belli oldu.

FIFA klasmanının ilk iki sırasında yer alan iki ülke arasında New York New Jersey Stadı'nda oynanacak final mücadelesinde, Barcelona altyapısından yetişen 39 yaşındaki Lionel Messi ile 19 yaşındaki Lamine Yamal kozlarını paylaşacak.

İLK 11'LER

İspanya: Unai Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Baena, Olmo, Yamal, Oyarzabal.

Arjantin: Emiliano Martinez, Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, De Paul, Nico Gonzalez, Mac Allister, Enzo, Alvarez, Messi.

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İLKLERE SAHNE OLACAK

80 bin kişilik New York New Jersey Stadı'nda oynanacak final maçının devre arasında ilk kez Super Bowl organizasyonlarında olduğu gibi sahne şovu düzenlenecek.

Coldplay grubunun solisti Chris Martin’in küratörlüğünü üstlendiği şovda, Justin Bieber, Shakira, Burna Boy, BTS, Madonna ve Venezuelalı orkestra şefi Gustavo Dudamel gibi ünlü sanatçılar sahne alacak.

FIFA'nın "dünya genelindeki çocuklara kaliteli eğitim ve futbol fırsatlarına erişim sağlamak" amacıyla 100 milyon dolar toplamayı hedeflediği şovun süresi ise tartışmaları beraberinde getirdi.

FIFA daha önce devre arası performansının 11 dakika süreceğini açıklasa da toplam süresinin 20 dakikayı aşması bekleniyor.

Yine New York New Jersey Stadı'nın ev sahipliği yaptığı geçen yılki Kulüpler Dünya Kupası finalinde devre arası şovu yaklaşık 10 dakika sürmüş, ancak tüm devre arası toplamda 24 dakikayı aşmıştı.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) kurallarına göre ise devre arası 15 dakikayı aşmamalı. Kural kitabında, bu aranın "yalnızca hakemin izniyle değiştirilebileceği" belirtiliyor.

Arjantin Milli Takımı

KUPAYI KAZANANA İLK KEZ YÜZÜK VERİLECEK

2026 Dünya Kupası'nda şampiyon olan takımın oyuncularına turnuva tarihinde ilk kez şampiyonluk yüzüğü verilecek.

Şampiyonluk seremonisinde, kupa ve madalyaların yanı sıra İspanya veya Arjantin'in teknik direktörü ve kaptanı geçici bir replika yüzük alacak. Kişiselleştirilen 30 yüzük daha sonra belirlenecek bir tarihte şampiyonlara teslim edilecek.

Yüzüğün bir tarafında Dünya Kupası'nın yer alacağı, diğer tarafında ise kazanan takımı yansıtacak özel bir tasarımın bulunacağı belirtildi.

TURNUVA TARİHİNDE İKİNCİ RANDEVU

İspanya ve Arjantin, Dünya Kupası tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın 1966 Dünya Kupası grup aşamasındaki randevusundan Arjantin 2-1 galip ayrıldı.

Turnuva tarihinde ilk kez son Avrupa şampiyonu ile son Güney Amerika şampiyonu final mücadelesi verecek.

Bu mücadelede aynı zamanda dünya sıralamasının uygulamaya konulduğu 1992 yılından bu yana ilk kez klasmanın ilk iki sırasındaki ülkeler karşılaşacak.

İspanya Milli Takımı

İSPANYA 2, ARJANTİN 4. ŞAMPİYONLUĞUN PEŞİNDE

Final mücadelesinde İspanya 2010'dan sonra tarihindeki ikinci, Arjantin ise 1978, 1986 ve 2022'nin ardından 4. şampiyonluğu hedefliyor.

İspanya, şampiyon olması halinde birden fazla Dünya Kupası kazanan yedinci ülke olacak.

Luis de la Fuenta'nın öğrencileri kupayı kazanması durumunda İspanya, erkekler ve kadınlar dünya şampiyonu ünvanını elinde tutan ilk ülke olmayı başaracak.

İSPANYA GOL YEMİYOR

İspanya, tek bir Dünya Kupası'nda 6 maçta kalesini gole kapatan ilk takım oldu.

Kalesini Unai Simon'un koruduğu İspanya, turnuvada oynadığı 7 maçta tek golü çeyrek finalde Belçika karşısında yedi.

DE LA FUENTE KAYBETMİYOR

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası genelinde hiç maç kaybetmeden en çok maça çıkan teknik direktör oldu.

İki turnuvada toplam 14 maça çıkan 65 yaşındaki teknik adam, 13 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Üst üste 37 maçtır yenilmeyen İspanya, 28 galibiyet, 9 beraberlikle İtalya'nın bu alandaki rekorunu egale etti.

SCALONİ'NİN GÖZÜ POZZO'NUN REKORUNDA

Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, finalden de galibiyetle ayrılması halinde İtalyan Vittorio Pozzo'nun rekoruna ortak olacak.

Pozzo, 1934 ve 1938 dünya kupalarında üst üste iki şampiyonluk yaşayan ilk teknik adam olmuştu.

MESSİ, 3 FİNAL OYNAYAN 2'NCİ FUTBOLCU OLACAK

39 yaşındaki Lionel Messi, forma giymesi halinde Brezilyalı Cafu'dan (1994, 1998, 2002) sonra 3 Dünya Kupası finalinde oynayan 2'nci isim olacak.

Messi gol atması durumda ise iki Dünya Kupası finalinde gol atan altıncı erkek oyuncu olacak. Daha önce Vava (1958, 1962), Pele (1958, 1970), Paul Breitner (1974, 1982), Zinedine Zidane (1998, 2006) ve Kylian Mbappe (2018, 2022) bunu başarmıştı.

Alexis Mac Allister, 13 karşlaşmayla turnuva tarihinde hiç kaybetmeden en fazla Dünya Kupası maçına çıkan oyuncu oldu.

Yamal - Messi

DRİPLİNG İSTATİSTİĞİNDE ZİRVEDE

İspanyol yıldız Lamine Yamal, 30 dripling ile bu turnuvada en çok çalım atan oyuncu oldu.

Yamal'ı Fransız Kylian Mbappe (24), Brezilyalı Vinicius Junior (23), Arjantinli Lionel Messi (22) ve Belçikalı Jeremy Doku (21) takip etti.

MESSİ, 3 FİNAL OYNAYAN TARİHTEKİ 2'NCİ FUTBOLCU OLACAK

39 yaşındaki Lionel Messi, forma giymesi halinde Brezilyalı Cafu'dan (1994, 1998, 2002) sonra 3 Dünya Kupası finalinde oynayan 2'nci isim olacak.

Messi gol atması durumda ise iki Dünya Kupası finalinde gol atan altıncı oyuncu olacak. Daha önce Vava (1958, 1962), Pele (1958, 1970), Paul Breitner (1974, 1982), Zinedine Zidane (1998, 2006) ve Kylian Mbappe (2018, 2022) bunu başarmıştı.

YAMAL, 7 MAÇA ÇIKAN EN GENÇ 3. OYUNCU

Sakatlıktan çıkarak turnuvaya gelen Yamal, Dünya Kupası tarihinde 7 maçta forma giyen üçüncü genç oyuncu oldu.

Daha önce Fransız Kylian Mbappe ve İspanyol Pau Cubarsi, bu başarıya ulaşmıştı.

MESSİ KRALLIK YARIŞINDA MBAPPE'Yİ TAKİP EDİYOR

Lionel Messi, bu turnuva attığı 8 golle altın ayakkabı yarışında 10 gollü Mbappe ile zirve yarışı veriyor.

Grup aşamasında Suudi Arabistan ağlarını havalandıran Yamal ise henüz eleme turlarında gol sevinci yaşamadı.

Tüm zamanlarda ise Messi'nin 21, Mbappe'nin 22 golü bulunuyor.

MESSİ'DEN 33 GOL KATKISI

Arjantinli yıldız, istatistiklerin tutulmaya başlandığı 1966'dan bu yana turnuvada en fazla gol katkısı yapan futbolcu konumunda bulunuyor. 21 kez rakip fileleri havalandıran Messi, 12 kez de gol pası verdi.

MESSİ, CEZA SAHASI DIŞINDAN 2 KEZ GOL BULDU

Ceza sahası dışından bu turnuvada 5 gol bulan Arjantin, bir Dünya Kupası'ndaki en yüksek sayıya ulaştı.

Messi bunlardan ikisini kaydederken; Giovani Lo Celso, Julian Alvarez ve Enzo Fernandez birer gol attı.

Turnuva tarihinde ceza sahası dışından 7 gol atan Messi, Brezilya efsanesi Rivellino'yu geride bıraktı.

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