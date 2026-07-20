Dünya Kupası'nda dev ödül: Şampiyon servet kazandı
2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i devirerek tarihindeki ikinci şampiyonluğunu kazanan İspanya, 50 milyon dolarlık ödülün de sahibi oldu.
- Turnuva için toplamda 727 milyon dolarlık bir ödül havuzu oluşturuldu.
- Şampiyon olan İspanya 50 milyon dolar, ikinci olan Arjantin ise 33 milyon dolar ödül aldı.
- Turnuvaya katılan her ülkeye hazırlık bütçesi kapsamında peşin olarak 1,5 milyon dolar ödendi.
- Grup aşamasında elenen takımların 9 milyon dolarlık performans ödülüyle birlikte her ülke en az 10,5 milyon dolar gelir elde etti.
- 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon 50 milyon dolar, finalist 33 milyon dolar, üçüncü 29 milyon dolar ve dördüncü 27 milyon dolar alacak.
Dünya Kupası'nda İspanya ile Arjantin arasında oynanan final mücadelesini kazanan takım dev bir para ödülünün de sahibi oldu.
727 MİLYON DOLARLIK BÜTÇE
48 takımın katıldığı turnuva, FIFA tarafından 727 milyon dolarlık bütçeyle futbol tarihinin en büyük ödül havuzu oluşturulmuştu.
Organizasyonda final maçından galip ayrılarak Dünya Kupası'nı kazanacak İspanya, 50 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu. Kaybeden Arjantin ise 33 milyon doları kasasına koydu.
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KATILIM SAĞLAYAN HER ÜLKEYE GARANTİ GELİR
FIFA, turnuvada mücadele eden her ülkeye hazırlık bütçesi kapsamında 1,5 milyon dolar peşin ödeme yaptı.
Grup aşamasında elenen takımların alacağı 9 milyon dolarlık performans ödülüyle birleştiğinde, turnuvaya katılan 48 ülkenin her biri en az 10,5 milyon dolarlık gelirin sahibi oldu.
2026 DÜNYA KUPASI PARA ÖDÜLLERİ
FIFA'nın açıkladığı ödül tablosuna göre, 2026 Dünya Kupası'nda performansa bağlı olarak dağıtılan para ödülleri şu şekilde:
Şampiyon: 50 milyon dolar
Finalist: 33 milyon dolar
Üçüncü: 29 milyon dolar
Dördüncü: 27 milyon dolar