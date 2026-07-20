2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i devirerek tarihindeki ikinci şampiyonluğunu kazanan İspanya, 50 milyon dolarlık ödülün de sahibi oldu.

Dünya Kupası'nda İspanya ile Arjantin arasında oynanan final mücadelesini kazanan takım dev bir para ödülünün de sahibi oldu.

727 MİLYON DOLARLIK BÜTÇE

48 takımın katıldığı turnuva, FIFA tarafından 727 milyon dolarlık bütçeyle futbol tarihinin en büyük ödül havuzu oluşturulmuştu.

Organizasyonda final maçından galip ayrılarak Dünya Kupası'nı kazanacak İspanya, 50 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu. Kaybeden Arjantin ise 33 milyon doları kasasına koydu.

İspanya - Arjantin

KATILIM SAĞLAYAN HER ÜLKEYE GARANTİ GELİR

FIFA, turnuvada mücadele eden her ülkeye hazırlık bütçesi kapsamında 1,5 milyon dolar peşin ödeme yaptı.

Grup aşamasında elenen takımların alacağı 9 milyon dolarlık performans ödülüyle birleştiğinde, turnuvaya katılan 48 ülkenin her biri en az 10,5 milyon dolarlık gelirin sahibi oldu.

2026 DÜNYA KUPASI PARA ÖDÜLLERİ

FIFA'nın açıkladığı ödül tablosuna göre, 2026 Dünya Kupası'nda performansa bağlı olarak dağıtılan para ödülleri şu şekilde:

Şampiyon: 50 milyon dolar

Finalist: 33 milyon dolar

Üçüncü: 29 milyon dolar

Dördüncü: 27 milyon dolar

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