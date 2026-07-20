23. Akbank Kısa Film Festivali için başvurular başladı. 16-24 Mart 2027'de düzenlenecek festivalin yarışma kategorilerine başvurular, 11 Aralık 2026'ya kadar sürecek.

Türkiye’de kısa filmin gelişimine katkı sağlamak ve yeni sinemacıları desteklemek hedefiyle düzenlenen Akbank Kısa Film Festivali, 23. yılında kısa film alanındaki yeni üretimleri bir araya getirmeye hazırlanıyor.

16-24 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival çerçevesinde “Ulusal Yarışma”, “Uluslararası Yarışma”, “Forum Senaryo Yarışması” ve “Yeni Yetenekler Kısa Film Yarışması” kategorileri için başvurular başladı.

Bütün yarışma bölümleri için müracaatlar 11 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek. Senem Erdine sanat yönetmenliğinde gerçekleşecek festival, kısa film dünyasında öne çıkan yeni eğilimler etrafında düşünme ve tartışma zemini kurmayı hedefliyor.

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