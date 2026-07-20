Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı! Yıllık fiyat değişimi yüzde 20’de kaldı
BETAM raporuna göre Haziran 2026'da ikinci el otomobil fiyatları reel olarak düşerken cari fiyatlar arttı. Ortalama satılık otomobil fiyatı 1 milyon 169 bin TL olarak belirlendi. D sınıfı otomobillerde yıllık fiyat artışı en yüksek seviyede gerçekleşti.
- Haziran ayında reel fiyatlarda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,5, geçen yılın aynı ayına kıyasla ise yüzde 8,6 düşüş kaydedildi.
- Haziran 2026'da ortalama satılık otomobil cari fiyatı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 20,7 arttı.
- Haziran 2026'da aylık bazda ortalama otomobil fiyatı 1 milyon 169 bin TL olarak belirlendi.
- Sınıflara göre ortalama fiyatlar: B sınıfı 770 bin 421 TL, C sınıfı 1 milyon 39 bin TL, D sınıfı 1 milyon 497 bin TL, E sınıfı 2 milyon 457 bin TL.
- Yıllık fiyat değişiminde en yüksek artış D sınıfında yüzde 23,3, en düşük artış ise B sınıfında yüzde 21,9 görüldü.
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com’da yayınlanan ilanlardan hareketle hazırlanan ve ikinci el otomobil piyasasının genel durumunu analiz eden “Otomobil Piyasası Görünümü” raporu yayımlandı.
Açıklanan verilere göre haziran ayında reel fiyatlardaki düşüş eğilimi devam ederken, bir önceki aya kıyasla yüzde 1,5, geçen yılın aynı ayına kıyasla ise yüzde 8,6 oranında düşüş kaydedildi.
Haziran 2026’da ortalama satılık otomobil cari fiyatı bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 20,7 arttı. Aylık bazda ortalama otomobil fiyatı 1 milyon 169 bin TL olarak belirlenirken; B sınıfında fiyat ortalaması 770 bin 421 TL, C sınıfında 1 milyon 39 bin TL, D sınıfında 1 milyon 497 bin TL ve E sınıfında 2 milyon 457 bin TL olarak tespit edildi.
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Yıllık fiyat değişiminde en yüksek artış yüzde 23,3 ile D sınıfında, en düşük artış ise yüzde 21,9 ile B sınıfında görüldü.