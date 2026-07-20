BETAM raporuna göre Haziran 2026'da ikinci el otomobil fiyatları reel olarak düşerken cari fiyatlar arttı. Ortalama satılık otomobil fiyatı 1 milyon 169 bin TL olarak belirlendi. D sınıfı otomobillerde yıllık fiyat artışı en yüksek seviyede gerçekleşti.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com’da yayınlanan ilanlardan hareketle hazırlanan ve ikinci el otomobil piyasasının genel durumunu analiz eden “Otomobil Piyasası Görünümü” raporu yayımlandı.

Açıklanan verilere göre haziran ayında reel fiyatlardaki düşüş eğilimi devam ederken, bir önceki aya kıyasla yüzde 1,5, geçen yılın aynı ayına kıyasla ise yüzde 8,6 oranında düşüş kaydedildi.

Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı! Yıllık fiyat değişimi yüzde 20’de kaldı

Haziran 2026’da ortalama satılık otomobil cari fiyatı bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 20,7 arttı. Aylık bazda ortalama otomobil fiyatı 1 milyon 169 bin TL olarak belirlenirken; B sınıfında fiyat ortalaması 770 bin 421 TL, C sınıfında 1 milyon 39 bin TL, D sınıfında 1 milyon 497 bin TL ve E sınıfında 2 milyon 457 bin TL olarak tespit edildi.

Yıllık fiyat değişiminde en yüksek artış yüzde 23,3 ile D sınıfında, en düşük artış ise yüzde 21,9 ile B sınıfında görüldü.

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