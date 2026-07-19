Otomobilin doğduğu ülke olarak kabul edilen Almanya'da tarihi bir dönüm noktası yaşandı. Haziran 2026'da ilk kez tamamen elektrikli otomobiller (BEV), benzinli, dizel ve hibrit modelleri geride bırakarak aylık satışlarda en çok tercih edilen güç aktarma sistemi oldu.

Elektrikli otomobillerin yükselişi tüm dünyada hız kesmeden devam ederken, bu dönüşümün en dikkat çekici örneklerinden biri Almanya'da yaşandı. Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen ve Porsche gibi otomotiv devlerine ev sahipliği yapan ülkede, tamamen elektrikli otomobiller ilk kez aylık satış liderliğini ele geçirdi.

Almanya'nın en büyük otomobil kulübü ADAC tarafından açıklanan verilere göre, Haziran 2026'da ülkede 84 bin 57 adet tamamen elektrikli otomobil satıldı. Aynı dönemde hibrit otomobil satışları 83 bin 315 adette kaldı. Böylece bataryalı elektrikli araçlar (BEV), tarihinde ilk kez aylık bazda en çok tercih edilen güç aktarma sistemi oldu.

Otomobilin doğduğu ülkede tarihi değişim: Elektrikli otomobiller ilk kez zirveye çıktı

Ortaya çıkan tablo, yılın ilk aylarına kıyasla önemli bir değişime işaret ediyor. 2025'in sonuna kadar satışlarda benzinli ve hibrit otomobillerin gerisinde kalan elektrikli modeller, son aylarda artan taleple birlikte ilk kez zirveye yerleşti.

Haziran ayında 60 bin 796 benzinli, 33 bin 862 dizel ve 32 bin 212 şarj edilebilir hibrit otomobil satıldı.

Elektrikli otomobiller ise yüzde 28,4'lük pazar payıyla tek başına en çok tercih edilen motor tipi oldu.

Şarj edilebilir hibrit modellerin yüzde 10,9'luk payı da eklendiğinde, prizden şarj edilebilen araçların toplam pazar payı yüzde 39,3'e ulaştı. Başka bir ifadeyle, Haziran ayında satılan her 10 otomobilden yaklaşık 4'ü şarj edilebilir bataryalı araçlardan oluştu.

Otomobilin doğduğu ülkede tarihi değişim: Elektrikli otomobiller ilk kez zirveye çıktı

TEŞVİKLER ETKİLİ OLDU

Elektrikli otomobil satışlarındaki artışın en önemli nedenleri arasında devlet teşviklerinin yeniden güçlenmesi, daha fazla uygun fiyatlı modelin pazara sunulması ve şarj altyapısındaki gelişmeler gösteriliyor.

Bununla birlikte Almanya'da içten yanmalı motorların tamamen geride kaldığını söylemek için henüz erken. Elektrikli otomobiller tek başına en çok satılan güç aktarma sistemi olsa da benzinli, dizel ve hibrit modeller birlikte değerlendirildiğinde fosil yakıtlı araçlar hala toplam pazarın önemli bölümünü oluşturuyor. Ülkedeki toplam araç parkında ise tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit modellerin payı yaklaşık yüzde 6 seviyesinde bulunuyor.

Haziran ayında yaşanan bu değişimin çevresel etkileri de dikkat çekiyor. Yeni otomobil satışlarında elektrikli modellerin payının artmasıyla birlikte Almanya'da satılan yeni araçların ortalama CO₂ emisyonu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 azaldı.

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