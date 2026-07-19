Fenerbahçe, Vedat Muriqi, Nathan Aké ve Mason Greenwood'un ardından bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Aston Villa'nın golcüsü Ollie Watkins transferinde sona yaklaşırken, bonservis pazarlıkları kritik aşamaya girdi.

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmeye devam ediyor. Vedat Muriqi, Nathan Aké ve Mason Greenwood hamleleriyle dikkat çeken sarı-lacivertliler, şimdi de gözünü İngiliz golcü Ollie Watkins'e çevirdi. Yönetimin, Aston Villa forması giyen tecrübeli futbolcunun transferini kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı hedeflediği öğrenildi.

Fenerbahçede bir dünya yıldızı transferi daha: Ollie Watkins harekatı

TRANSFERDE KRİTİK VİRAJ

Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Ollie Watkins transferinde önemli mesafe kat edildi. Sarı-lacivertli yönetimin, 30 yaşındaki golcüyle yıllık 9 milyon euro maaş karşılığında anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Transferin gerçekleşmesi için Aston Villa ile bonservis pazarlıkları sürüyor. İngiliz kulübüne 25 milyon euroluk teklif sunan Fenerbahçe'nin, taraflar arasındaki bonservis farkını kapatmaya çalıştığı ifade edildi. Görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtilirken, Başkan Aziz Yıldırım'ın transferin bir hafta içerisinde tamamlanmasını istediği aktarıldı.

Fenerbahçede bir dünya yıldızı transferi daha: Ollie Watkins harekatı

BÜYÜK MAÇLARIN YILDIZI

Ollie Watkins, Premier Lig'de özellikle güçlü rakiplere karşı sergilediği performansla ön plana çıkıyor. Geride kalan sezonda Chelsea, Arsenal, Manchester City ve Liverpool'a karşı oynadığı karşılaşmalarda toplam 7 kez fileleri havalandıran İngiliz santrfor, kritik mücadelelerde takımının en önemli hücum silahlarından biri oldu.

Fenerbahçede bir dünya yıldızı transferi daha: Ollie Watkins harekatı

SEZONA DAMGA VURDU

30 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda gösterdiği performansla Avrupa'nın öne çıkan forvetlerinden biri olmayı başardı. Sezonu UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu ile tamamlayan Watkins, tüm kulvarlarda 21 gol atarken 5 de asist yaptı.

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