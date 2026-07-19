Fenerbahçe'nin en büyük güvencesi İsmail Kartal
Fenerbahçe yine yeni transferleri Avrupa’ya yetiştiremedi ama… Sarı lacivertliler, salı günü Kadıköy’de oynanacak Gornik Zabrze mücadelesinden İsmail Kartal’ın özel motivasyonu ve taraftarın desteği ile rahat kazanmayı planlıyor.
- Yeni transferler Nathan Ake, Mason Greenwood ve Vedat Muriç, ekonomik sebepler ve işlerin ağırdan alınması sonucu UEFA kadrosuna yazılamadı.
- Muriç'in sakatlığı bulunurken, Ake ve Greenwood'un ilk antrenmanlarına yeni başladığı belirtildi.
- Fransa Milli Takımı'nda olan Kante'nin de listeye yazılmadığı ifade edildi.
- Fenerbahçe, 19 isim bildirdi ve 24 saat kala listeye iki isim daha ekleme şansı bulunuyor.
- Yeni teknik direktör İsmail Kartal'ın göreve gelir gelmez oyuncular üzerinde pozitif bir etki kurduğu vurgulandı.
- Taraftar desteğini arkasına alan İsmail Kartal, salı günü Kadıköy'de Gornik Zabrze karşısında avantajlı bir skor hedefliyor.
- Mason Greenwood, Gornik Zabrze maçı hazırlıkları kapsamında ilk idmanına çıktı.
Kanarya’da geçtiğimiz sezonların değişmeyen gerçeği bu sezon da hayata geçti. Neydi o? Yeni transferlerin Avrupa kupalarına yetiştirilememesi. Gerek ekonomik sebepler gerekse işi ağırdan alma sonrası acı tecrübeler edinen Fenerbahçe’de önceki gün imza attırılan Nathan Ake, Mason Greenwood ve Vedat Muriç, UEFA kadrosuna yazılmadı. Hadi bu isimlerden Muriç’in sakatlığı vardı ancak ya diğer ikisi. Zaten Greenwood ilk idmanlarına daha yeni çıktı.
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KANTE DE YOK
Fransa Millî Takımı’nda olan Kante’nin adı da listeye yazılmadı. Şu ana kadar 19 isim bildiren ve 24 saat kala listeye iki isim daha ekleme şansı olan sarı lacivertlilerde en büyük güvence ise yeni teknik direktör İsmail Kartal. Göreve gelir gelmez oyuncular üzerinde pozitif bir etki kuran Kartal taraftar desteğini de arkasına alarak salı günü Kadıköy’de Şampiyonlar Ligi ikinci ön elemesinde Gornik Zabrze karşısında avantajlı bir skor istiyor.
GREENWOOD İLK KEZ
Sarı lacivertliler Gornik Zabrze maçının hazırlıklarına büyük bir neşe içinde devam ederken yeni transfer Mason Greenwood da ilk idmanına çıktı.