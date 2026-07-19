Fenerbahçe yine yeni transferleri Avrupa’ya yetiştiremedi ama… Sarı lacivertliler, salı günü Kadıköy’de oynanacak Gornik Zabrze mücadelesinden İsmail Kartal’ın özel motivasyonu ve taraftarın desteği ile rahat kazanmayı planlıyor.

Kanarya’da geçtiğimiz sezonların değişmeyen gerçeği bu sezon da hayata geçti. Neydi o? Yeni transferlerin Avrupa kupalarına yetiştirilememesi. Gerek ekonomik sebepler gerekse işi ağırdan alma sonrası acı tecrübeler edinen Fenerbahçe’de önceki gün imza attırılan Nathan Ake, Mason Greenwood ve Vedat Muriç, UEFA kadrosuna yazılmadı. Hadi bu isimlerden Muriç’in sakatlığı vardı ancak ya diğer ikisi. Zaten Greenwood ilk idmanlarına daha yeni çıktı.

KANTE DE YOK

Fransa Millî Takımı’nda olan Kante’nin adı da listeye yazılmadı. Şu ana kadar 19 isim bildiren ve 24 saat kala listeye iki isim daha ekleme şansı olan sarı lacivertlilerde en büyük güvence ise yeni teknik direktör İsmail Kartal. Göreve gelir gelmez oyuncular üzerinde pozitif bir etki kuran Kartal taraftar desteğini de arkasına alarak salı günü Kadıköy’de Şampiyonlar Ligi ikinci ön elemesinde Gornik Zabrze karşısında avantajlı bir skor istiyor.

GREENWOOD İLK KEZ

Sarı lacivertliler Gornik Zabrze maçının hazırlıklarına büyük bir neşe içinde devam ederken yeni transfer Mason Greenwood da ilk idmanına çıktı.

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