Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, katıldığı yayında İstanbul'da beklenen olası Marmara depremine ilişkin konuştu. Marmara'nın tek parça halinde kırılmayacağını savunan Üşümezsoy, en riskli bölgenin Silivri-Kumburgaz hattı olduğunu belirterek, "Bu fay en fazla 6,5-6,6 büyüklüğünde deprem üretir" ifadelerini kullandı.

Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, katıldığı yayında Marmara Denizi'ndeki fay hatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstanbul'da beklenen olası büyük depreme ilişkin görüşlerini paylaşan Üşümezsoy, Marmara'nın tek parça halinde kırılarak 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem üretmeyeceğini savundu.

Üşümezsoy, Marmara Denizi'nde 1894 ve 1912 yıllarında meydana gelen depremlerde bazı fay segmentlerinin enerjisini boşalttığını öne sürerek, bu bölgelerde yeniden büyük bir deprem oluşmasının beklenmediğini ifade etti.

İstanbulda büyük deprem olacak mı? Şener Üşümezsoy ezberleri yine bozdu!

Marmara'da yıllardır dile getirilen "tek seferde büyük kırılma" senaryosuna katılmadığını belirten Üşümezsoy, özellikle 1912 yılında kırılan fayın "krip" adı verilen sessiz kayma hareketiyle enerjisini zaman içinde boşalttığını, bu nedenle söz konusu kesimde büyük bir deprem beklemediğini söyledi.

"EN RİSKLİ BÖLGE SİLİVRİ-KUMBURGAZ HATTI"

Marmara'da en dikkat edilmesi gereken noktanın Silivri-Kumburgaz arasındaki fay segmenti olduğunu belirten Üşümezsoy, bu bölümün yaklaşık 6,5-6,6 büyüklüğünde bir deprem üretebileceğini ifade etti.

İstanbulda büyük deprem olacak mı? Şener Üşümezsoy ezberleri yine bozdu!

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Malatya güne depremle uyandı! Çok sayıda il sallandı

Üşümezsoy, "Silivri ile Kumburgaz arasındaki fay 6,5-6,6 büyüklüğünde deprem yapar. Ancak Marmara'nın tamamının tek seferde kırılarak 7 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem oluşturacağını düşünmüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

İstanbulda büyük deprem olacak mı? Şener Üşümezsoy ezberleri yine bozdu!

"BÜYÜKÇEKMECE-YEŞİLKÖY ARASINDA AKTİF FAY YOK"

Prof. Dr. Üşümezsoy, Büyükçekmece ile Yeşilköy-Florya açıkları arasında aktif bir fay bulunmadığını da savundu. Son depremlerin ardından bu bölgede artçı sarsıntı yaşanmamasının da bu görüşünü desteklediğini ileri süren Üşümezsoy, son dönemde Silivri açıklarında meydana gelen küçük depremlerin ise beklenen doğal sismik hareketlilik kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası