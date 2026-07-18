Malatya son dakika bir depremle güne uyandı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Elazığ, Adıyaman, Tunceli, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da da hissedildi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, yaptığı açıklamada herhangi bir olumsuz durumun olmadığını bildirdi.

Son dakika deprem haberi... Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 06.20'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi olan 5 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 15,59 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ÇEVRE İLLER SALLANDI

Battalgazi merkezli 5 büyüklüğündeki korkutan deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Elazığ, Adıyaman, Tunceli, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da da hissedildi.

MALATYA VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekiplerin saha taramalarına başladığını, an itibarıyla olumsuz bir tespit ve ihbar alınmadığını bildirdi. Yavuz, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Malatya güne depremle uyandı! Çok sayıda il sallandı

"OLUMSUZ DURUM YOK, TÜM İHBARLARI DEĞERLENDİRİYORUZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Güzel Malatya'mıza geçmiş olsun. Battalgazi'de meydana gelen deprem sonrası şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz tespit olmamakla birlikte tüm ihbarları değerlendiriyoruz."

"SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

AFAD, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi. AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 06.20'de meydana gelen ve Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa illerimizde hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

2 KATLI EVDE KISMİ GÖÇÜK

Depremin ardından, Battalgazi ilçesi Göztepe Mahallesi Elmalı Sokak’ta bulunan iki katlı müstakil binanın duvarlarda kısmi göçük oluştu.

Malatya güne depremle uyandı! Çok sayıda il sallandı

Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı kontrol altına alırken, itfaiye ekipleri de binada inceleme başlattı. Olayda ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı öğrenilirken, hasarın boyutuna ilişkin ekiplerin çalışmaları sürüyor.

NACİ GÖRÜR: KIRILMAMIŞ BİR BÖLGE

Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür "Malatya’da Gümüşuşağ’ında, yaklaşık 15 derinde 5,0 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem DAF ÜZERİNDE, kırılmamış ve daha önce etkilenmiş bölge. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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