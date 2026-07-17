Küresel piyasalarda gözler jeopolitik gerilimlerin gölgesindeki altın fiyatlarına çevrildi. Altın fiyatlarındaki son dalgalanmaları ve düşüş trendini katıldığı yayında değerlendiren Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, piyasalardaki yönü belirleyecek en kritik barometrenin petrol fiyatları ve merkez bankalarının faiz kararları olduğunu vurguladı. Eryılmaz, altındaki düşüşün arkasındaki teknik, psikolojik ve küresel nedenleri sıralayarak yatırımcılar için kritik seviyeleri açıkladı.

Eryılmaz'a göre altının düşüşünü durduracak ya da yeniden yükselişe geçirecek en önemli unsur, çatışmaların nasıl şekilleneceği olacak: "Altının düşmeye devam edip etmeyeceğini belirleyecek ana unsur tamamen savaşın ya da çatışmanın nasıl devam edeceği. Gerçekten masa devrildi mi, artık anlaşma ihtimali kalmadı mı, yoksa yeniden diplomasi mi devreye girecek? Bunun cevabı altının yönünü belirleyecek.

Eğer böyle olursa ki petrol fiyatları burada asıl barometre. Petrol fiyatlarının çatışmaya nasıl cevap verdiği çok kritik. Petrol yükseldikçe üretim maliyetleri artıyor, bu da enflasyonu yukarı taşıyor. Enflasyon yükseldiğinde merkez bankaları faiz indiremiyor, hatta artırmak zorunda kalabiliyor. Altının en büyük rakibi faiz olduğu için bu süreç altın üzerinde baskı oluşturuyor"

"DÜŞÜŞÜN TEK NEDENİ SAVAŞ DEĞİL" Eryılmaz, altındaki geri çekilmenin yalnızca jeopolitik gelişmelerden kaynaklanmadığını belirterek teknik görünümün de bozulduğunu ifade etti. Belirli destek seviyelerinin altına inilmesiyle satış baskısının hızlandığını söyleyen Eryılmaz, yatırımcı psikolojisinin de fiyatları aşağı çektiğini kaydetti. "Teknik olarak önemli seviyelerin altına indik. Böyle dönemlerde kötü haberlerle birlikte satışlar daha da hızlanır. Bunun yanında yatırımcıların güvenli liman olarak dolara yönelmesi, küresel piyasalarda zarar eden yatırımcıların nakit oluşturmak için altın satması ve psikolojik satışlar da düşüşü hızlandırıyor"

EN İYİ SENARYODA DAHİ YIL SONU BEKLENTİSİ DÜŞTÜ 8.000 TL seviyelerinden altın alan yatırımcıların durumuna değinen Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, düşüş trendinin kırılması için petrol fiyatlarının yeniden 70-80 dolar bandına çekilmesi gerektiğini ifade etti. Petrolün 80 doların üzerinde kalması durumunda altındaki düşüşün süreceğini belirten Eryılmaz, gram altında 5.970 TL, ons altında ise 3.950 dolar seviyelerinin kritik birer eşik olduğunu, bu seviyelerin altındaki kapanışlarda satışların daha da derinleşebileceğini vurguladı.

Savaşın yakın vadede bitmesi ve masanın tekrar kurulması durumunda oluşabilecek en iyi senaryoyu da paylaşan Eryılmaz, "Böyle bir durumda ons altında 4.600 - 4.800 dolar arasını, gram altında ise 7.500 - 8.000 TL civarını görebiliriz. Bu en iyi senaryo. Bir zamanlar yıl sonu için konuşulan 10.000 TL'li rakamlar artık uzak, olsa olsa en fazla bu seviyeler bulunur" diyerek beklentilerin düşürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

MERKEZ BANKALARINDAN ALTINA DESTEK GELMEYECEK Temmuz ayının son haftasında açıklanacak olan TCMB ve Fed faiz kararlarına da değinen Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, her iki bankadan da faiz indirimi beklemediğini, bu durumun altın üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceğini söyledi. Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini %37'de sabit tutmasını beklediğini ifade eden Eryılmaz, piyasa faizinin %40 olduğunu hatırlatarak, "Savaş ve petrol riskleri nedeniyle Merkez Bankası şahin duruşunu koruyacak ve üstü kapalı olarak 'benden gevşeme beklemeyin' mesajı verecektir. Bu güçlü faiz duruşu doları etkileyeceğinden gram altın üzerinde de baskıya neden olacaktır" dedi.

Fed tarafında da faizlerin sabit bırakılacağını öngören Eryılmaz, Fed'in enflasyon kaygısını yineleyen bir duruş sergileyeceğini ve yaz aylarından sonra veriye göre hareket edeceğini belirtti. Eryılmaz, "Hem TCMB hem Fed kararları altını baskılamaya görece devam edecek. Kısa vadede altını ciddi yükseltecek bir merkez bankası kararı beklemiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"MERKEZ BANKALARI RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDAN DERS ÇIKARDI" Dünya genelindeki merkez bankalarının altın rezervlerini artırma eğilimini de yorumlayan Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, bu stratejinin arkasında jeopolitik güvenlik arayışı olduğunu belirtti: "Merkez bankaları 2020'den bu yana rezervlerini güçlü şekilde altına çeviriyor. Rusya'nın döviz rezervlerinin dondurulması önemli bir ders oldu. Altın ise ülkelerin kendi kasasında bulunduğu için el konulamayan bir varlık. Çin de dolara bağımlılığı azaltmak amacıyla altın alımlarını sürdürüyor. Dünya Altın Konseyi verilerine göre Çin son 20 aydır düzenli altın alıyor. BRICS ülkeleri yeni bir para birimi oluşturmak istiyorlar. Bu para biriminin muhtemelen altına dayalı olma ihtimali olabilir. O nedenle Çin kendisi gibi özellikle başta Asya ülkeleri olmak üzere dolardan uzaklaştırarak rezervlerde altına döndürmeye çalışıyor. Onun için orada altın bu kadar güçlü düşmüyorsa en önemli sebeplerinden biri merkez bankaları

alıyor veya buna olan inanç diyebilirim aslında"

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