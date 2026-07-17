Beşiktaş, Mısırlı yıldız oyuncu Mohamed Salah ile mali konularda anlaşma sağladı. Kartal'ın Mohamed Salah ile sözleşme süresi ve imaj hakları üzerine görüşmelere devam ettiği belirtildi.

Yeni sezon kadro yapılanması için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş dünya yıldızı bir ismi kadrosuna katmak istiyor.

Siyah-beyazlı kulübün taraftarlarının merakla beklediği Mohamed Salah transferine ilişkin görüşmelerde kritik bir eşik aşıldı.

Mohamed Salah ile 'mali anlaşma' tamam! Beşiktaş, sözleşme süresini görüşüyor

MALİ KONULARDA ANLAŞMA TAMAM

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, Mohamed Salah ile mali konularda anlaşma sağladı.

Mohamed Salah ile 'mali anlaşma' tamam! Beşiktaş, sözleşme süresini görüşüyor

SÖZLEŞME DETAYLARI GÖRÜŞÜLÜYOR

Karal ile Mısırlı yıldız oyuncu arasında sözleşme süresi ve imaj hakları üzerine görüşmelerin devam ettiği vurgulandı.

AVUKATI İSTANBUL'A GELDİ

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Mısır Milli Takımı ile son 16 turuna kadar yükselen Salah’ın avukatının, sözleşme detayları için İstanbul’a geldiği; bu gelişmenin transfer görüşmerinde ileri aşamaya geçildiğinin önemli bir göstergesi olduğu belirtildi.

380 GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI

34 yaşındaki Salah, sayısız kupa kazandığı Liverpool kariyerinde ise 442 maça çıktı ve 257 gol atıp 123 asist kaydetti.

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