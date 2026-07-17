Son günlerde adı Beşiktaş ile anılan Mohamed Salah ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çağlar'ın, 34 yaşındaki Mısırlı yıldızla ilgili paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Beşiktaş’ın, Premier Lig temilcisi Liverpool'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Mohamed Salah'a teklif ettiği; ilk etapta 15 milyon euro isteyen yıldız oyuncunun, siyah-beyazlılara gelmek için maaş beklentisini düşürdüğü iddia edildi. Sözleşme süresinde 1+1 yıl modeli üzerinde durulduğu, belirli sayıda maç sonrası opsiyonun otomatik olarak devreye gireceği öne sürüldü.

Mohamed Salah, 2017 yılından bu yana forma giydiği Liverpool'a veda etti.

"AVUKATI İSTANBUL'DA" İDDİASI

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Mısır Milli Takımı ile son 16 turuna kadar yükselen Salah’ın avukatının, sözleşme detayları için İstanbul’a geldiği; bu gelişmenin transfer görüşmerinde ileri aşamaya geçildiğinin önemli bir göstergesi olduğu belirtildi.

34 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

SOSYAL MEDYA SALAH PAYLAŞIMINI KONUŞUYOR

Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çağlar, Salah transferinin Türk futbol gündeminin ilk sıralarında yer aldığı dönemde sürpriz bir paylaşıma imza attı. Çağlar'ın "Salah" yazılı Instagram mesajı, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

Ahmet Çağlar'ın Salah paylaşımı

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