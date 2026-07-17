Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) dünü 6 milyon 40 bin liradan tamamlayan standart altının kilogram fiyatı, bugün 6 milyon 20 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 20 bin lira, en yüksek 6 milyon 70 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 düşüşle 6 milyon 20 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 40 bin liradan tamamlamıştı.

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İŞLEM MİKTARI 1.241 KİLOGRAM

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 506 milyon 767 bin 846,84 lira, işlem miktarı ise 1.241,97 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 540 milyon 754 bin 133,94 lira olarak gerçekleşti.

Altının kilogramı 1 günde 20 bin lira düştü

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Dünya Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ile QNB Bank olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 6.040.000,00 3.990,00 En Düşük 6.020.000,00 3.980,00 En Yüksek 6.070.000,00 4.003,80 Kapanış 6.020.000,00 3.997,00 Ağırlıklı Ortalama 6.049.417,80 3.995,83 Toplam İşlem Hacmi (TL) 7.506.767.846,84 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.241,97 Toplam İşlem Adedi 144

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