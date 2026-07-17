Altının kilogramı 1 günde 20 bin lira düştü
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) dünü 6 milyon 40 bin liradan tamamlayan standart altının kilogram fiyatı, bugün 6 milyon 20 bin liraya indi.
- Standart altının kilogram fiyatı gün içinde en düşük 6 milyon 20 bin lira, en yüksek 6 milyon 70 bin lirayı gördü.
- Dün günü 6 milyon 40 bin liradan tamamlayan standart altının kilogram fiyatı, bugün 6 milyon 20 bin liradan kapandı.
- KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 506 milyon 767 bin 846,84 lira, işlem miktarı ise 1.241,97 kilogram oldu.
- Tüm metallerde toplam işlem hacmi 7 milyar 540 milyon 754 bin 133,94 lira olarak gerçekleşti.
- Altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Dünya Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ve QNB Bank oldu.
Altın piyasasında en düşük 6 milyon 20 bin lira, en yüksek 6 milyon 70 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 düşüşle 6 milyon 20 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 40 bin liradan tamamlamıştı.
İŞLEM MİKTARI 1.241 KİLOGRAM
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 506 milyon 767 bin 846,84 lira, işlem miktarı ise 1.241,97 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 540 milyon 754 bin 133,94 lira olarak gerçekleşti.
EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Dünya Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ile QNB Bank olarak sıralandı.
Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|6.040.000,00
|3.990,00
|En Düşük
|6.020.000,00
|3.980,00
|En Yüksek
|6.070.000,00
|4.003,80
|Kapanış
|6.020.000,00
|3.997,00
|Ağırlıklı Ortalama
|6.049.417,80
|3.995,83
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|7.506.767.846,84
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|1.241,97
|Toplam İşlem Adedi
|144