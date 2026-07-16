Dünyanın en büyük boru hattı döşeme gemilerinden 325 metrelik "CASTRONE", Romanya'daki doğal gaz çalışmaları için İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Nenehatun acil müdahale gemisi ve çok sayıda römorkörün eşlik ettiği devasa geçiş nedeniyle yaklaşık 2 saat çift yönlü transit trafiğe kapatılan Boğaz, operasyonun tamamlanmasıyla yeniden açıldı.

Romanya'da doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan dünyanın en büyük ve en geniş gemilerinden biri olan Bahama bayraklı "CASTRONE" adlı dev doğal gaz boru hattı döşeme platformu/sondaj gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

İstanbul Boğazı saat 05.40'da giriş yapan gemiye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Türkiye'nin ilk ve en büyük acil durum müdahale, arama-kurtarma ve yangın söndürme gemisi "Nenehatun" da eşlik etti.

Dev doğal gaz boru hattı döşeme gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

BOĞAZ 2 SAAT GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Uzunluğu 325 metre, genişliği 39 metre olan dev geminin geçişi sırasında İstanbul Boğazı gemi trafiğine çift yönlü olarak geçici süreyle kapatıldı.

Dev doğal gaz boru hattı döşeme gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Kıyı Emniyetinden, "Kıyı Emniyeti 5", "Kurtarma 3", "Kurtarma 7", "Kurtarma 14", "Kurtarma 6" römorkörleri de geçişte görev aldı.

Geçiş nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine yaklaşık 2 saat kapatılan İstanbul Boğazı, yeniden gemi trafiğine açıldı.

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