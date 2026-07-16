Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında resen soruşturma başlattı. Kısa bir süre sonra ise Mahruki hakkında gözaltı kararı verildi. Peki, Nasuh Mahruki kimdir, neden gözaltına alındı?

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşımla ilgili resen inceleme başlatıldığını açıkladı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bir sosyal medya platformunda Nasuh Mahruki isimli kullanıcı tarafından, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin yapılan paylaşım nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır.”

ALİ NASUH MAHRUKİ KİMDİR?

Ali Nasuh MAHRUKİ, 21 Mayıs 1968’de İstanbul’da doğdu, ilk ve orta öğrenimini Şişli Terakki Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1992 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden, 2004 yılında Milli Güvenlik Akademisi’nden mezun oldu. Milli Sporcu, profesyonel dağcı, yazar ve fotoğrafçı olan Mahruki dağcılık, mağaracılık, yamaç paraşütü, aletli dalış, motor sporları, yelken ve bisiklet sporları yapmaktadır.

Sovyet Asya’nın 7000 metreden yüksek beş tırmanışını da tamamlayarak, Rusya Dağcılık Federasyonu tarafından, hala Türkiye’de tekrarı yapılmayan KAR LEOPARI unvanı verilen Mahruki, Everest Dağı’na tırmanan ilk Türk ve dünyadaki ilk Müslüman dağcı ve YEDİ ZİRVELER projesini tamamlayan 46. dağcı ve dünyanın en genç dağcısı oldu. 8000 metreden yüksek Cho Oyu – (Türkiye’nin en yüksek solo tırmanışı), Lhotse ve K2 – (Türkiye’nin en yüksek oksijen desteksiz tırmanışı) dağlarına oksijen desteksiz olarak tırmandı. Dünyanın en yüksek ve en yüksek ikinci dağları olan, Everest ve K2 dağlarına tırmanmayı başaran 70. dağcı oldu. 15 yıl aradan sonra Everest Dağı’na bir kez daha tırmandı. Türkiye, İran, Pakistan, Hindistan, Nepal, Sıkkım, Tibet, Bhutan, Moğolistan ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde motosiklet yolculukları yaptı.

Liderlik, takım çalışması, kişisel gelişim, kendini tanıma, hedef odaklılık, kararlılık, disiplin, risk yönetimi gibi konularda motivasyon konuşmaları yapmakta ve seminerler vermektedir ve bir üniversitede “Takım Çalışması ve Liderlik” dersi vermiştir. 8-15 yaş arası çocuklara ve yetişkinlere Doğada Liderlik kampları düzenlemektedir. Çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yapmıştır ve çeşitli televizyon kanallarında belgesel programları hazırlamıştır.

Kurtarma çalışmalarındaki öncü sosyal girişimciliği nedeniyle Amerika’dan ASHOKA Vakfı’na Fellow olarak seçilmiştir – (2004). Filipinler’den ULUSLARARASI GUSİ BARIŞ ÖDÜLÜ’ne – (2009), Bilkent Üniversitesi’nden Sosyal Bilimler alanında FAHRİ DOKTORA’ya – (2012) layık görülmüştür. Moğolistan Kültür, Spor, Turizm Bakanlığı tarafından JUUKH BICHIG takdirnamesiyle ödüllendirilmiştir – (2014).

AKUT - Arama Kurtarma Derneği Kurucu Üyesidir ve 18 yıl Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2 yıl Onursal Başkanlık yapmıştır ancak daha sonra Onursal Başkanlığı geri vermiştir. AKUT Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanıdır, AKUT Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanıdır. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkan Yardımcısıdır. UGSAD – Ulusal Güvenlik ve Stratejik Araştırmalar Derneği, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, SAD – Sualtı Araştırmaları Derneği, Gezginler Kulübü Derneği üyesidir. Ortak İdealler Derneği’nin ve Türkiye’de kurulan ASHOKA Vakfı’nın Kurucu Yönetim Kurulu Üyesidir.

Nasuh Mahruki, 2009 yılında, Himalayalarda Bhutan Krallığı’na yaptıkları bir motosiklet yolculuğu sırasında geleneksel bir düğün töreniyle Mine Mahruki ile evlenmiştir ve 2013 yılında oğulları Barlas, 2015 yılında kızları Bilge dünyaya gelmiştir.

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