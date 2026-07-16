Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren ve Başkan Dursun Özbek'in yeni kontrat teklifine olumlu cevap vermeyen Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye sosyal medya paylaşımıyla veda etti.

Okan Buruk, 4 yıl birlikte çalıştığı ve Süper Lig'de büyük başarılara imza atan Mauro Icardi'ye veda etmenin zor olduğunu belirterek, "Biliyorum ki Icardi her zaman bu camianın önemli bir ferdi olarak yer almaya ve dünyanın her yerinde kulübümüzü gururla temsil etmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi, Galatasaray'da 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı ve kulüp tarihinin en fazla gol atan yabancı futbolcusu oldu.

"BİR NESLİ SARI-KIRMIZI RENKLERE BAĞLADIN"

Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk, sosyal medya hesabından 33 yaşındaki Arjantinli futbolcu ile ilgili yaptığı paylaşıma şu mesajı yazdı:

Vedalar her zaman zordur ama Galatasaray tarihine adını yazdırmış, son 4 yılda birlikte kupalar kazanıp ligi domine ederek, önemli rekorlar kırdığımız bir futbol ikonuna veda etmek benim için daha zor oluyor. Bir nesli sarı-kırmızılı renklere gönülden bağladığın, taraftarlarımızın aşkı olduğun ve camiamızda unutulmaz izler bıraktığın için hem Galatasaray Teknik Direktörü hem de bir Galatasaray taraftarı olarak sana teşekkür ediyorum. Galatasaray ailesi olarak bugün çok özel bir futbolcuya veda ediyoruz ancak biliyorum ki Mauro Icardi her zaman bu camianın önemli bir ferdi olarak yer almaya ve dünyanın her yerinde kulübümüzü gururla temsil etmeye devam edecektir. Seni çok seviyoruz kral.

Okan Buruk'un Instagram paylaşımı

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