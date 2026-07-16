Okan Buruk'tan Mauro Icardi'ye veda: Seni çok seviyoruz kral
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren ve Başkan Dursun Özbek'in yeni kontrat teklifine olumlu cevap vermeyen Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye sosyal medya paylaşımıyla veda etti.
- Okan Buruk, Icardi'nin Galatasaray tarihine adını yazdırdığını belirtti.
- Son 4 yılda birlikte kupalar kazanıp ligi domine ettiklerini ve rekorlar kırdıklarını söyledi.
- Icardi'nin bir nesli sarı-kırmızılı renklere bağladığını, taraftarların aşkı olduğunu ve camiada unutulmaz izler bıraktığını ifade etti.
- Hem teknik direktör hem de taraftar olarak teşekkür ettiğini belirtti.
- Icardi'nin Galatasaray ailesinin önemli bir ferdi olarak kalmaya devam edeceğine inandığını söyledi.
- Icardi'nin dünyanın her yerinde kulübü gururla temsil edeceğini düşündüğünü belirtti.
Okan Buruk, 4 yıl birlikte çalıştığı ve Süper Lig'de büyük başarılara imza atan Mauro Icardi'ye veda etmenin zor olduğunu belirterek, "Biliyorum ki Icardi her zaman bu camianın önemli bir ferdi olarak yer almaya ve dünyanın her yerinde kulübümüzü gururla temsil etmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.
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"BİR NESLİ SARI-KIRMIZI RENKLERE BAĞLADIN"
Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk, sosyal medya hesabından 33 yaşındaki Arjantinli futbolcu ile ilgili yaptığı paylaşıma şu mesajı yazdı:
Vedalar her zaman zordur ama Galatasaray tarihine adını yazdırmış, son 4 yılda birlikte kupalar kazanıp ligi domine ederek, önemli rekorlar kırdığımız bir futbol ikonuna veda etmek benim için daha zor oluyor. Bir nesli sarı-kırmızılı renklere gönülden bağladığın, taraftarlarımızın aşkı olduğun ve camiamızda unutulmaz izler bıraktığın için hem Galatasaray Teknik Direktörü hem de bir Galatasaray taraftarı olarak sana teşekkür ediyorum. Galatasaray ailesi olarak bugün çok özel bir futbolcuya veda ediyoruz ancak biliyorum ki Mauro Icardi her zaman bu camianın önemli bir ferdi olarak yer almaya ve dünyanın her yerinde kulübümüzü gururla temsil etmeye devam edecektir. Seni çok seviyoruz kral.