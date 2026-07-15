Masaj salonunda ölüm! 55 yaşındaki muhtar hayatını kaybetti
Aydın'da masaj yaptırmak için gittiği salonda tuvalete giren mahalle muhtarı Sebahattin K.'dan uzun süre haber alınamayınca çalışanlar kapıyı açtı. Hareketsiz halde bulunan 55 yaşındaki muhtarın hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Olay, Cumhuriyet Mahallesi 1955. Sokak'taki bir iş merkezindeki masaj salonunda meydana geldi.
- Masaj yaptırmak için salona gelen Çine ilçesi Kırksakallar Mahallesi Muhtarı Sebahattin K. (55) tuvalete gitti.
- Uzun süre çıkmayan muhtarı merak eden salon çalışanları kapıyı açınca hareketsiz halde buldu.
- Olay yerine gelen sağlık ekipleri muhtarın hayatını kaybettiğini tespit etti.
- Sebahattin K.'nın cansız bedeni morga kaldırıldı.
- Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi 1955. Sokak'taki bir iş merkezindeki masaj salonunda saat 14.00 sıralarında meydana geldi.
TUVALETE GİRDİ, BİR DAHA ÇIKAMADI
Edinilen bilgiye göre, masaj yaptırmak için salona gelen Çine ilçesi Kırksakallar Mahallesi Muhtarı Sebahattin K. (55) bir süre sonra tuvalete gitti.
Tuvaletten uzun süre çıkmayan Sebahattin K.'nın sağlık durumundan şüphelenen salon çalışanları, kapıyı açarak içeri girdi. Sebahattin K.'yı hareketsiz halde bulan çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
MUHTARIN CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde muhtarın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Sebahattin K.'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.