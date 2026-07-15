Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yıllar önce yaptırdığı aquafilling dolgusunun yol açtığı sağlık sorunları nedeniyle bir kez daha ameliyat oldu. Daha önce aynı nedenle defalarca operasyon geçiren Bilic, son durumu kritik olduğu öne sürülen isim hastaneye kaldırılmasının ardından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla geniş bir kitleye ulaşan Danla Bilic, geçirdiği estetik operasyonlarla da sık sık gündeme gelmişti. Kalçasına yaptırdığı dolgunun vücuduna yayılması nedeniyle daha önce birçok kez ameliyat olan Bilic'in yeniden hastaneye kaldırılması hayranlarını endişelendirdi.

YAPTIRDIĞI DOLGU SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇTI

Danla Bilic, daha önce yaptığı açıklamalarda kalçasına yaptırdığı aquafilling dolgusunun zamanla vücuduna yayıldığını ve bu nedenle peş peşe operasyon geçirmek zorunda kaldığını anlatmıştı. Bilic, uygulamanın ardından yaşadığı hızlı kilo kaybının dolgunun yayılmasına neden olduğunu belirterek, söz konusu maddenin vücuda enjekte edilmemesi gereken riskli bir dolgu malzemesi olduğunu ifade etmişti.

Danla Bilic'in sağlık durumu kritik iddiası! Hastane odasından açıklama yaptı

YOĞUN BAKIMA ALINMAKTAN SON ANDA KURTULMUŞ

Sosyal medyada sağlık durumuna ilişkin çeşitli iddiaların gündeme gelmesinin ardından durumunun kritik olduğu öne sürülen Bilic, üç gün önce 39,5 derece ateş ve düşük tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığını, değerleri uygun hale geldikten sonra ise sabah saatlerinde ameliyat edildiğini duyurdu. Sağlık durumunun iyiye gittiğini bildiren Bilic şunları söyledi:

“Hepinizi beklettiğim için özür dilerim, anca kendime gelebiliyorum. Üç gün önce 39,5 ateşle hastaneye kaldırılmamın ardından tansiyonumun 5'e düşmesiyle edilen müdahalelerle yoğun bakıma alınmaktan son anda kurtulmuşum, hiçbir şey hatırlamıyorum. Değerlerim ameliyata uygun hale geldiği gibi de sabah ameliyata alındım. Sizleri habersiz bırakmamın tek sebebi günlerdir neredeyse yarı baygın halde olmam ve gücümü yeni toparlamış olmam. Sizi çok seviyorum. Ailem, arkadaşlarım yanımda. Merak eden, dua eden herkese çok teşekkür ederim. Çok sağlıklı günlerde bol bol görüşeceğiz.”

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