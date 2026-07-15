Premier Lig devi Arsenal'de 1999-2007 yılları arasında forma giyen Fransız eski futbolcu Thierry Henry, Leandro Trossard'ın İngiliz kulübünden Beşiktaş'a (bonuslarla 20 milyon euro) transfer olmasına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Arsenal efsanesi Thierry Henry, 31 yaşındaki yıldız oyuncu Leandro Trossard'ın Beşiktaş'a transferi hakkında konuştu.

48 yaşındaki Fransız eski futbolu, Arsenal'in büyük maçlarda Trossard'ın eksikliğini hissedebileceğini ve ayrılık kararı nedeniyle pişmanlık yaşayabileceğini vurguladı.

Thierry Henry, Arsenal'de 2 Premier Lig şampiyonluğu kazand.

"PİŞMAN OLURLARSA HİÇ ŞAŞIRMAYIN"

Trossard'ın satışına ilişkin Henry, "20 milyon euro Trossard'ın tecrübesi ve kalitesi için bugünün piyasasında hiçbir şey. Arsenal belki bugün iyi bir iş yaptığını düşünebilir ama büyük maçlar geldiğinde Trossard'ı ararlarsa hiç şaşırmayın. Pişman olurlarsa hiç şaşırmayın. Trossard'a, Beşiktaş'ta en iyisini diliyorum" dedi.

Leandro Trossard, İstanbul'da 1000'i aşkın Beşiktaş taraftarı tarafından coşkuyla karşılandı.

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