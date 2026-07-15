Türkiye Gazetesi
Henry'den Arsenal'e tepki: Trossard için pişman olurlarsa hiç şaşırmayın
Premier Lig devi Arsenal'de 1999-2007 yılları arasında forma giyen Fransız eski futbolcu Thierry Henry, Leandro Trossard'ın İngiliz kulübünden Beşiktaş'a (bonuslarla 20 milyon euro) transfer olmasına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Arsenal efsanesi Thierry Henry, 31 yaşındaki yıldız oyuncu Leandro Trossard'ın Beşiktaş'a transferi hakkında konuştu.
48 yaşındaki Fransız eski futbolu, Arsenal'in büyük maçlarda Trossard'ın eksikliğini hissedebileceğini ve ayrılık kararı nedeniyle pişmanlık yaşayabileceğini vurguladı.
"PİŞMAN OLURLARSA HİÇ ŞAŞIRMAYIN"
Trossard'ın satışına ilişkin Henry, "20 milyon euro Trossard'ın tecrübesi ve kalitesi için bugünün piyasasında hiçbir şey. Arsenal belki bugün iyi bir iş yaptığını düşünebilir ama büyük maçlar geldiğinde Trossard'ı ararlarsa hiç şaşırmayın. Pişman olurlarsa hiç şaşırmayın. Trossard'a, Beşiktaş'ta en iyisini diliyorum" dedi.
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