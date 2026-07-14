Jeopolitik risklerde artış ve TCMB’den gelen son mesajlar sıkı para politikasının bir süre daha süreceği beklentisini artırdı. Merkez Bankasının temmuz enflasyonunu görene kadar fonlama oranını %40 seviyesinde tutabileceği görüşü öne çıktı. Son bir haftalık süreçte TL’nin getirisi de arttı. Katılım bankaları tarafından sunulan kâr payı oranlarında son durum ne? 1 milyon TL’nin güncel getirisi kaç TL oldu? İşte detaylar…

Orta Doğu’daki risklerle birlikte petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi, piyasalarda da enflasyonist baskıların tekrar öne çıkmasını beraberinde getirdi. Son gelişmelerin ardından Merkez Bankası piyasayı koridorun üst bandı olan %40 ile fonlamaya devam ediyor. Türkiye’nin 2 yıllık gösterge tahvil getirisi de %40 üzerindeki seyrini sürdürüyor.

KARAHAN’DAN MESAJLAR

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, geçen hafta İstanbul'da gerçekleştirilen bir forumda yaptığı konuşmada, Orta Doğu'daki çatışmaların dezenflasyon sürecinin gecikmesine yol açtığını ifade ederek “Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek olan sıkı para politikası duruşu, dezenflasyon sürecini güçlendirecek” mesajını vermişti.

DÖVİZ TALEBİ SINIRLI

Fatih Karahan, son dönemde enflasyondaki hızlanmanın kısa vadeli görünüm için yukarı yönlü riskler oluşturduğunu, buna karşılık ödemeler dengesinin tarihsel ortalamasına kıyasla ılımlı seviyede seyrettiğini dile getirerek, “Hane halkı döviz talebi sınırlı kaldı. Türk lirasına olan talep güçlü kalmaya devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

1 milyon TL’nin getirisi arttı! İşte bankalardaki güncel oranlar

SIKI POLİTİKA BEKLENTİSİ

Jeopolitik gelişmeler, piyasa fiyatlamaları ve TCMB’den gelen son mesajlar dikkate alındığında sıkı para politikasının bir süre daha devam edebileceği beklentileri de artmaya başladı. Ekonomist Fatih Keresteci, Merkez Bankasının temmuz enflasyonunu görene kadar fonlama oranını %40 seviyesinde tutabileceği görüşünü paylaştı.

KÂR PAYI ORANLARI

Söz konusu gelişmeler TL’nin getirisinin de artmasını beraberinde getiriyor. Katılım bankaları tarafından sunulan kâr payı oranlarına bakıldığında, geçen hafta en yüksek %40,82 olan kâr payı oranı, bu hafta %40,90 seviyesine yükseldi. Katılım bankalarının 13 Temmuz itibarıyla açıkladığı kâr payı oranları şöyle:

- Türkiye Finans: %40,90

- Hayat Finans: %38,20

- Kuveyt Türk: %36,04

- Dünya Katılım: %33,30

- Vakıf Katılım: %32,30

- Albaraka: %32,00

(Not: İnternet sitelerinde ilan edilen oranlardır. Rakamlar, şubelere göre farklılık gösterebilir.)

1 milyon TL’nin getirisi arttı! İşte bankalardaki güncel oranlar

1 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre 1 milyon TL’nin getiri tablosu şöyle:

- Finansman tutarı: 1 milyon TL

- Finansman vadesi: 31 gün

- Kâr payı oranı: %40,80

- Aylık net getiri: 28 bin 660 TL

