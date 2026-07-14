Altın fiyatlarında son dakika! 14 Temmuz 2026 gram altın fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 6.070 TL ve ons fiyatı 4.015 dolardan güne başlıyor. Ons, bugün 3.983 dolarla son 2 haftanın dibini de test etti. Orta Doğu’daki gerilim ve enflasyonist baskılarla birlikte ABD 2 yıllık tahvil faizi %4,29’a yükseldi ve Şubat 2025’ten bu yana en zirve seviyeye ulaştı. FED üyesi Waller’den “Faiz artırabiliriz” mesajı da gelince, sarı metalde baskı devam ediyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’da yaşanan gerilimlerin büyümesi ve petrolün varil fiyatının yeniden 80 doları aşmasıyla birlikte altın fiyatları üzerindeki satış baskısı da arttı. Dünkü işlemlerde ons altın fiyatı %-2,9 gibi yüksek bir değer kaybı ile 4.001 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü ilk işlemlerde de ons fiyatı 3.983 dolara kadar geriledi. Böylece ons altın sın 2 haftanın en düşük seviyelerini test etti.

Ardından gelen tepki alımlarıyla toparlanmaya çalışan ons fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 4.015 dolardan fiyatlandı.

14 TEMMUZ 2026 GRAM ALTIN

Onstaki hareketlilik gram fiyatı üzerinde de baskı oluşturuyor. 14 Temmuz 2026 gram altın fiyatı 6.070 TL’den güne başlıyor. Gram altında geçen haftaki işlemler 6.222 TL’den tamamlanmıştı. Böylece bu haftaki düşüşün boyutu gram altında da yaklaşık %-2,5 civarında gerçekleşiyor.

Kapalıçarşı’da fiziki gram altın satış fiyatı sabah saatlerinde 6.085 TL’den ve çeyrek altın satış fiyatı da 9.960 TL’den gerçekleşiyor.

DİKKAT ÇEKEN TAHVİL FİYATLAMASI

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında; alevlenen ABD-İran çatışmaları ve petroldeki ivmelenme, dolar endeksinin 101,2 seviyesine yükselmesine sebep oldu. ABD 2 yıllık tahvil faizi %4,29 seviyesine kadar yükselerek Şubat 2025’ten bu yana en yüksek seviyesine yöneldi. 10 yıllık tahvil getirileri de benzer şekilde 4,60’ı aştı. Faiz getirisi olmayan altını elde tutmanın maliyeti yükselince sarı metal üzerindeki satış baskısı da arttı.

GÖZLER ABD TÜFE VERİSİNDE

Piyasalarda bugün ABD’de açıklanacak ve FED’in para politikası için de kritik öneme sahip haziran TÜFE verisi bekleniyor. Mayısta %4,2’ye yükselen yıllık enflasyonun haziranda %3,9’a gerilemesi bekleniyor. Beklentilere paralel ya da daha yüksek bir veri gelmesi halinde enflasyonist baskıların süreceği ifade ediliyor. Bu durumda “daha şahin bir FED” fiyatlamasının yaşanabileceği ve bunun da altın fiyatı için baskı unsuru olabileceği aktarılıyor.

FED NE YAPACAK?

FED’den eylülde faiz artışı beklentisi, CME FEDWatch anketinde bu sabah itibarıyla %77 olasılıkla fiyatlanıyor. Bu oran son haftaların en yükseğine de işaret ediyor.

FED Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller da bugün açıklanacak çekirdek enflasyonun yüksek gelmesi halinde “yakın vadede faiz artışını değerlendirebileceklerini” ifade ederek; FED’in bir yol ayrımında olduğu görüşünü paylaşmıştı.

Analistler ons altında kısa vadede 3.942 doların destek ve 4.200 doların direnç olarak takip edilmesi gerektiğini aktarıyor.

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