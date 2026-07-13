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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde güpegündüz sokak ortasında elindeki pompalı tüfekle havaya rastgele ateş açarak çevredekilere korkutucu anlar yaşatan şahıs, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen özel harekat destekli polis ekiplerinin düzenlediği başarılı operasyonla yakalandı. Şans eseri herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda şüpheli, silahıyla birlikte gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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