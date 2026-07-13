İhlas Haber Ajansı • Malatya
Sokak ortasında pompalı tüfekle dehşet saçtı: Havaya ateş açan şahıs gözaltında
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde güpegündüz sokak ortasında elindeki pompalı tüfekle havaya rastgele ateş açarak çevredekilere korkutucu anlar yaşatan şahıs, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen özel harekat destekli polis ekiplerinin düzenlediği başarılı operasyonla yakalandı. Şans eseri herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda şüpheli, silahıyla birlikte gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
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