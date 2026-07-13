Katılım finansında kârın belirlenme şekli, işlemin niteliğine göre değişiklik gösterir. Katılma hesaplarında kâr, ticari faaliyetin sonucuna bağlı olarak oluşurken; murâbaha işleminde kâr oranı satış sözleşmesi yapılırken belirlenir. Peki, katılma hesaplarına dağıtılacak kârlar başlangıçta belirli değilken murâbaha kârları neden bellidir?

Katılma hesapları, emek-sermaye ortaklığına dayanan bir ortaklık modelidir. Bu nedenle elde edilecek kâr, sermayenin işletilmesi ve vâde sonunda ortaya çıkan ticari sonuca bağlıdır. Yapılan ticaret kârla sonuçlanabileceği gibi zarar etme ihtimali de bulunduğundan, katılma hesaplarına yatırılan meblağa başlangıçta ne kadar kâr verileceği kesin olarak belirlenemez. Bu aşamada ancak tahminî oranlar ifade edilebilir; ancak bu tahminler bağlayıcı değildir.

Katılma hesaplarına dağıtılacak kârlar başlangıçta belirli değilken murâbaha kârları neden bellidir?

KATILMA HESAPLARI İLE MURÂBAHADA KÂRIN BELİRLENME FARKI

Murâbaha ise bir malın peşin alınıp vâdeli olarak satılması işlemidir. Mal satışlarında, taraflar arasında anlaşmazlık yaşanmaması için satış fiyatının baştan açık ve kesin şekilde belirlenmesi gerekir. Aksi hâlde malın hangi bedelle satıldığı bilinmeyeceğinden ihtilaf doğabilir ve böyle bir satış geçerli şekilde gerçekleştirilemez. Bu sebeple murâbaha işleminde kâr oranı en baştan belirlenir.

Dolayısıyla katılma hesaplarında dağıtılacak kârın başlangıçta belirlenememesi, işlemin bir emek-sermaye ortaklığı olmasından kaynaklanırken; murâbahada kârın baştan belli olması ise işlemin bir alım satım akdi olmasının doğal sonucudur.

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