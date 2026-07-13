Yargıtay, boşanma kararının kesinleşmesiyle taşınmazın "aile konutu" niteliğini kaybettiğine hükmetti. Kararda, bu aşamadan sonra aile konutuna dayanılarak tapu iptali ve tescil talebinde bulunulamayacağı belirtildi.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma kesinleştikten sonra eşlerden birinin “aile konutu” diyerek evi geri isteyemeyeceğine karar verdi.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde görülen bir boşanma davasında, boşanma kesinleştikten sonra kadın eş, rızası alınmadan aile konutunu üçüncü kişiye devredildiğini ileri sürerek tapunun iptalini, taşınmazın yeniden adına tescil edilmesini ve aile konutu şerhi konulmasını istedi.

Yargıtay son noktayı koydu: Boşanmayla “aile konutu” vasfı düşer

Gölcük Aile Mahkemesi, davacının tapu iptali ve tescil talebini kabul etti. İstinafın ardından dosya Yargıtay’a taşındı.

Yargıtay son noktayı koydu: Boşanmayla “aile konutu” vasfı düşer

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşlerin boşanma kararının kesinleştiğine dikkat çekerek, boşanmanın kesinleşmesiyle birlikte taşınmazın artık “aile konutu” niteliğini kaybettiğini, bu nedenle aile konutuna dayalı tapu iptali davasının konusuz kaldığını belirtti. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesinin kararı esastan kaldırılırken, Gölcük Aile Mahkemesinin hükmü de bozuldu

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