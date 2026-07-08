Boşanma davasında emsal karar! Maaşını eve harcamayan kocaya 'tazminat' şoku
Yargıtay, boşanma davasında emsal niteliğinde bir karara imza attı. Düzenli işi olmasına rağmen maaşını evine harcamayan, çocuklarının cebindeki harçlıkları habersiz alan, eşine şiddet ve hakaret uygulayan kocayı ağır kusurlu bulan yüksek mahkeme, kadına maddi ve manevi tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti.
- Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kocanın düzenli işi olmaması, eve geç gelmesi, maaşını eve harcamaması ve çocukların parasını almasını ağır kusur olarak değerlendirdi.
- Erkeğin eşine hakaret ve şiddet uyguladığı vurgulandı.
- Kadının ise kocasının işyerine giderek onu küçük düşürmesinin az kusur olarak kabul edildiği belirtildi.
- Boşanmaya sebebiyet veren olaylarda erkeğin ağır, kadının az kusurlu olduğuna hükmedildi.
- Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemesi kararını kaldırarak kadın yararına tazminat ödenmesine karar verdi.
Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay, aldığı maaşı evine harcamayan, annelerinin verdiği harçlıkları çocukların cebinden alan adamla ilgili emsal bir karar verdi.
Bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan çift Aile Mahkemesi’ne müracaat ederek karşılıklı boşanma davası açtı. Tarafları dinleyen Mahkeme; tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmederek kadının maddi manevi tazminat taleplerini geri çevirdi. Kadın avukatı aracılığıyla kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi, Aile Mahkemesi kararını yerinde buldu. Bunun üzerine kadın, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi.
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YARGITAY ADAMI AĞIR KUSURLU BULDU
Düzenli işi olmayan, iş dışındaki vakitlerde eve geç gelen, aldığı maaşı eve harcamayan kocanın, çocuklarının cebinden habersiz para almasının ağır kusur olduğuna hükmetti. Erkeğin, sürekli eşine hakaret edip şiddet uyguladığına vurgu yapıldı. Kocasının işyerine giderek, arkadaşlarının yanında eşini küçük düşüren kadının ise az kusurlu olduğuna vurgu yapıldı. Boşanmaya sebebiyet veren olaylarda davacı- karşı davalı erkeğin ağır, davalı- karşı davacı kadının ise az kusurlu olduğunun kabulüne hükmedildi.
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KADINA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ÖDENECEK
2. Hukuk Dairesi, kadın yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminat ödenmesi gerektiğine dikkat çekerek Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına hükmetti.