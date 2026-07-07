İngiliz lüks otomobil devi Bentley, tamamen elektrikli ilk modelinin adını "Torcal" olarak açıkladı. Porsche platformunda yükselmesi ve 1140 beygir güç sunması beklenen elektrikli model, 23 Eylül 2026'da Londra'da tüm dünyaya tanıtılacak.

Bentley, tamamen elektrikli ilk otomobilinin adını resmen açıkladı. Torcal adını taşıyacak yeni model, markanın ürün gamındaki dördüncü ana model serisi olacak. Bentley Torcal'ın dünya prömiyeri ise 23 Eylül 2026'da Londra'da gerçekleştirilecek.

Bentley, ilk tamamen elektrikli modelinin Torcal adını taşıyacağını duyurdu. Yeni model, İngiliz lüks otomobil üreticisinin ürün gamına katılan dördüncü ana model serisi olacak.

EL TORCAL DE ANTEQUERA'DAN İLHAM ALAN GÜÇ

Torcal ismi, İspanya'nın Endülüs bölgesinde yer alan ve etkileyici kireç taşı kaya oluşumlarıyla tanınan El Torcal de Antequera doğal alanından ilham alıyor.

Bentley ayrıca ismin, Latince "çevirmek" veya "bükmek" anlamına gelen "torquere" kelimesine de gönderme yaptığını, bu kelimenin günümüzde kullanılan "torque" (tork) teriminin kökenini oluşturduğunu belirtiyor.

Bentley Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Dr. Frank-Steffen Walliser, yeni modelle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“107 yıldır Bentley otomobilleri zahmetsiz performans, olağanüstü konfor ve en kaliteli doğal malzemelerle sunulan el işçiliğiyle öne çıktı. Yeni Torcal, önem verdiğimiz her alanda olağanüstü standartlar belirleyecek ve belki de tarihimizde en üzerinde düşünülerek geliştirilen otomobil olacak.”

Bentley, Torcal'ın ilk tanıtımı öncesinde yalnızca aracın arka bölümünü gösteren bir teaser görseli paylaştı. İnce LED stop lambaları ve yeni tasarım dili dikkat çekerken, model markanın gelecekteki elektrikli otomobillerine yön verecek tasarım anlayışını da temsil edecek.

ZAHMETSİZ PERFORMANS VE ÜSTÜN BATARYA TEKNOLOJİSİ

Bentley, Torcal hakkında daha fazla teknik bilgi ve tasarım detayını önümüzdeki haftalarda paylaşacağını açıkladı. Torcal’ın Porsche Cayenne Electric ile aynı platformu paylaşması bekleniyor. Bu durumda Torcal, 1.140 beygir güç ve 1500 Nm tork üretebilir. Cayenne’de olduğu gibi 113 kWh batarya paketiyle 642 kilometreye kadar menzil sunabilir.

Modelin dünya lansmanı ise 23 Eylül 2026'da Londra'da gerçekleştirilecek.

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