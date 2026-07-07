İhlas Haber Ajansı • Tarsus
Mersin'de motosikletlerin çarpıştığı anlar kamerada! 1'i çocuk 3 kişi hastanelik oldu
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Mersin'in Tarsus ilçesinde farklı yönlerden gelerek kavşakta dikkatsizlik sonucu çarpışan iki motosiklette bulunan 1'i çocuk toplam 3 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken; o korkutucu kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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