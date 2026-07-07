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Aksaray'ın Hacılar Harmanı Mahallesi'nde bakkaldan aldıkları maytapları yakıp etrafa fırlatarak oynayan çocukların tehlikeli eğlencesi az kalsın faciaya dönüşüyordu. Kuru otların arasına düşen maytabın saniyeler içinde yangına sebep olduğu ve çocukların panikle kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansırken; alevler duyarlı bir vatandaşın bahçe hortumuyla yaptığı müdahale sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

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