2026 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için sınav takviminda güncellemeye gidilmiş, tarih değişikliği adaylara duyurulmuştu. Yapılan güncelleme sonrası AGS oturumlarının temmuz ayının son haftasında yapılmasına karar verildi. Peki, AGS sınavı ne zaman yapılacak, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 12 Temmuz 2026 tarihinde yapılması planlanan 2026-MEB Akademi Giriş Sınavı'nın (MEB-AGS) AGS ve ÖABT oturumlarının, Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle 26 Temmuz 2026 tarihine ertelendiğini açıkladı. Sınava kısa bir süre kalması nedeniyle gözler bir kez daha sınav giriş belgelerine çevrildi.

Erteleme kararı çıkmıştı! AGS sınavı ne zaman yapılacak, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

MEB AGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi sınavlarda giriş belgeleri genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açılıyor. Bu nedenle AGS ve ÖABT sınav giriş belgelerinin 16 Temmuz tarihinde ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yayımlanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl AÖBT sınavı 13 Temmuz tarihinde gerçekleşmiş, sınav giriş belgeleri ise 3 Temmuz 2026 tarihinde yayımlanmıştı.

MEB AGS SONUÇLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

Sınav sonuçları 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü ÖSYM tarafından açıklanacak.

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