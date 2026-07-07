Trabzonspor'un 23 yaşındaki stoperi Serdar Saatçı, Süper Lig'in yeni takımlarından Çorum Futbol Kulübü'ne transfer oldu. Bordo-mavili forma altında çıktığı 19 maçta skor katkısı sağlayamayan savunma oyuncusu ile 500 bin euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay karşılığında yollar ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in yeni takımı Çorum Futbol Kulübü, transferin hızlı takımı Trabzonspor'un genç stoperi Serdar Saatçı'yı kadrosuna kattı.

Serdar Saatçı

500 BİN EURO VE SONRAKİ SATIŞTAN PAY

23 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili olarak bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Serdar Saatçı’nın, Çorum Futbol Kulübü’ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Çorum Futbol Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 500.000.-EUR + KDV ödeme yapacaktır. Ayrıca; Çorum Futbol Kulübü, Kulübümüze, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin %50'sini ödeyecektir" ifadelerine yer verildi.

SERDAR SAATÇI'NIN KARİYERİ

Beşiktaş altyapısından yetişen Serdar Saatçı, 2022'de transfer olduğu Braga'da 2 yıl forma giydikten sonra Trabzonspor'a imza attı. Geçtiğimiz ikinci yarısını Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Nasr'da kiralık geçiren Saatçı'nın, bordo-mavililerle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

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