Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, transfer süreci ve kulübün geleceğine ilişkin yaptığı açıklamalarda eleştirilere sert cevap verdi. Yoğun mesai harcadıklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Kimse bizim aklımızı hafife almasın. Trabzonspor için gece gündüz çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Göreve başladığı ilk günlerde büyük endişeler yaşadığını ifade eden Tekke, takımın hem kadro yapısı hem de saha içindeki görüntüsü nedeniyle zorlu bir süreç devraldıklarını söyledi.

"İlk geldiğimde endişelerim çok fazlaydı. Takımın oluşumu, oyuncu profilleri ve deplasmanda galibiyet alamayan bir yapı vardı. Geldiğimiz noktayı düşündüğümde o günleri unutabilmem mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke

TRANSFER MALİYETLERİNE TEPKİ: 3-5 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Transfer piyasasında oluşan maliyetlerin Türk kulüplerini zorladığını dile getiren deneyimli teknik adam, istenen maaşların gerçekçi seviyelerin üzerine çıktığını söyledi.

"Sezon başında yüksek bulunan bonservis ve maaş rakamları bugün komik kalıyor. Yürümeyi bilen oyuncu bile Türkiye'ye gelmek için 3 milyon, 5 milyon euro istiyor. Bu sadece Trabzonspor'un değil, Türk futbolunun sorunu."

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke

"ALDIĞIMIZ OYUNCULAR İÇİMİZE SİNDİ"

Transfer döneminde yüzlerce futbolcunun değerlendirildiğini aktaran Tekke, ekonomik şartların birçok transferi engellediğini ancak kadroya katılan isimlerden memnun olduklarını belirtti.

"Başkanımızla yaklaşık 395 oyuncu üzerinde değerlendirme yaptık. Teknik ekiple birlikte 500'e yakın futbolcu izlendi. Daha kaliteli oyuncular da vardı ancak ekonomik nedenlerle gerçekleşmedi. Buna rağmen kadroya kattığımız isimlerin büyük bölümü içimize sindi."

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke

"OULAI'Yİ 10 SANİYEDE ALDIM"

Transfer sürecine ilişkin dikkat çeken bir ayrıntıyı da paylaşan Tekke, Oulai transferine çok kısa sürede karar verdiklerini söyledi.

"Oulai'yi 10 saniye içinde almaya karar verdim. Scout ekibimizin önerileri ve teknik heyetin analizleri doğrultusunda hareket ettik."

Christ Inao Oulaï

"UĞURCAN SÜREKLİ MAÇIN YILDIZI OLUYORDU"

Takımın savunma performansında gelişim yaşandığını belirten Tekke, kaleci Uğurcan Çakır'ın önceki dönemde sürekli ön plana çıktığını ifade etti.

"Bizden önce maçların çoğunda Uğurcan maçın yıldızı oluyordu. Çok hata yapıyorduk, çok geçiş veriyorduk. Şimdi ise kalemize gelen top sayısını önemli ölçüde azalttık."

Uğurcan Çakır

"TRABZONSPOR'UN DEĞERİ 150 MİLYON EUROYA YAKLAŞTI"

Kadro yapılanmasına da değinen Tekke, kulübün sportif ve ekonomik değerinde önemli bir artış yaşandığını savundu.

"Bugün Trabzonspor'un kadro değeri yaklaşık 150 milyon euro seviyesine geldi. Bu kulüp tarihinde çok sık görülen bir tablo değil."

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke

"GALATASARAY VE FENERBAHÇE'Yİ GEÇEBİLİRDİK"

Geride kalan sezonda önemli bir gelişim gösterdiklerini söyleyen bordo-mavili teknik adam, zirve yarışına ortak olabileceklerinin sinyalini verdiklerini ifade etti.

"Bir yılda geldiğimiz nokta çok değerli. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geçebileceğimiz hissini verdik. Bence asıl önemli olan da buydu."

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke

"BİZİ DİĞERLERİYLE KIYASLAMAYIN"

Trabzonspor'un ekonomik gerçeklerine dikkat çeken Tekke, kulübün büyük bütçeli takımlarla aynı şartlarda değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

"Bir oyuncuya 100-150 milyon euro bonservis verecek, yıllık 10-15 milyon euro maaş ödeyecek durumda değiliz. Trabzonspor'u bu gerçekler üzerinden değerlendirmek gerekiyor."

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke

YENİ SEZON HEDEFİ DOĞRU KADRO, DOĞRU PLANLAMA

Yeni sezon hedeflerini de açıklayan Tekke, önceliklerinin doğru kadroyu oluşturmak olduğunu vurguladı.

"Doğru kadro, doğru hedef anlayışıyla ilerleyeceğiz. Avrupa Ligi'nde mücadele edeceğiz, şartlar oluşursa Konferans Ligi'nde de yolumuza devam ederiz. Beklentilerin üzerinde işler başarmamız gerekiyor ancak mevcut şartlarımızı da göz ardı edemeyiz."

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke

TRANSFERDE ÖNCELİKLERİNİ AÇIKLADI

Tekke, transfer çalışmalarında öncelik verilen bölgeleri de açıkladı.

"İyi bir stoper arıyoruz. 6 numara takviyesi gerekiyor. Sağ kanat için görüştüğümüz oyuncular 7 milyon euro maaş talep ediyor. Bu rakamları karşılamamız mümkün değil. Kaliteli bir santrfor da ciddi maliyet gerektiriyor."

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke

"KİMSE BİZİM AKLIMIZI HAFİFE ALMASIN"

Hakkında ortaya atılan iddialara da değinen Fatih Tekke, tüm eleştirilere rağmen Trabzonspor'u daha ileri taşımak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

"Kimse bizim aklımızı hafife almasın. Burada gece gündüz çalışıyoruz. Hakkımızda 'maç sattı' gibi ağır ithamlar ortaya atıldı. Bunlar kolay şeyler değil. Ben Trabzonspor'un başarılı olması için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Şu an mutlu değilim çünkü daha yapacak çok işimiz var."

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