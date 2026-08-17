Fred'den ayrılık sonrası Fenerbahçe açıklaması: "Mutlaka geleceğim"

Fenerbahçe'de 3 sezon forma giyen Fred, Brezilya ekibi Atletico Mineiro'ya transferinin ardından sarı-lacivertli kulübe veda etti. Brezilyalı yıldız, İstanbul'da geçirdiği yılları "hayatımızın en güzel üç yılı" sözleriyle anlattı.

Fenerbahçe formasını 3 sezon giyen ve geçtiğimiz günlerde Brezilya'nın Atletico Mineiro ekibine transfer olan Fred, sarı-lacivertli kulüple vedalaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Brezilyalı futbolcu, İstanbul'dan ayrılmadan önce Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti. Fred burada teknik direktör İsmail Kartal, futbolcular, teknik ekip ve kulüp çalışanlarıyla bir araya geldi.

Fred daha sonra kulüp binasına geçerek Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleriyle vedalaştı.

Fredden ayrılık sonrası Fenerbahçe açıklaması: Mutlaka geleceğim

"FENERBAHÇE İLE BAĞIMI KORUYACAĞIM"

Veda sırasında Fred'e teşekkür eden Aziz Yıldırım, Brezilyalı futbolcuya Fenerbahçe ile bağlarını koparmaması yönünde mesaj verdi.

Yıldırım, Fred'e hitaben, "Fenerbahçe ile bağlarını hiçbir zaman koparma. Sen artık bu ailenin bir parçasısın ve her zaman da öyle kalacaksın. Bundan sonraki hayatında ve kariyerinde yolun açık olsun" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de geçirdiği 3 yılın kendisi ve ailesi için çok özel olduğunu belirten Fred ise sarı-lacivertli kulübe veda ederken duygusal ifadeler kullandı.

Fred, "Hayatımızın en güzel üç yılını Fenerbahçe’de geçirdik. Burada çok güzel anılar biriktirdik. Fenerbahçe, futbol hayatım boyunca hatırlayacağım en güzel anların arasında olacak" dedi.

Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Nerede olursam olayım Fenerbahçe ile bağımı koruyacağım" ifadelerini kullandı.

Fredden ayrılık sonrası Fenerbahçe açıklaması: Mutlaka geleceğim

"ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINA MUTLAKA GELECEĞİM"

Fred, Fenerbahçe'nin yeni sezonda şampiyon olacağına inandığını da söyledi.

Brezilyalı yıldız, "Bu sezon bu takımın şampiyon olacağına yürekten inanıyorum. Şampiyonluk kutlamalarına mutlaka geleceğim" diye konuştu.

Veda sırasında Aziz Yıldırım tarafından Fred'e 7 numaralı Fenerbahçe forması ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Fotoğraf çekiminin ardından Fred, ailesiyle birlikte son kez Chobani Stadı'nın çimlerine çıktı.

Fredden ayrılık sonrası Fenerbahçe açıklaması: Mutlaka geleceğim

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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