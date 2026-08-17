Marmara'da "parçalı kırılma" vurgusu! Osman Bektaş verileri tek tek sıraladı

Marmara'daki fay sisteminin tek parça halinde kırılmadığını belirten Prof. Dr. Osman Bektaş, farklı yıllardaki depremler ve bilimsel çalışmalardan örnekler verdi. Bektaş, "Parçalı kırıldığını başka nasıl ispatlasın?" ifadelerini kullandı.

Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara depreminin 27'nci yıl dönümünde sosyal medya hesabından çarpıcı paylaşımlarda bulundu. Marmara Denizi'ndeki fay sistemine ilişkin değerlendirme yapan Bektaş, bölgedeki depremlerin fayın tek parça halinde değil, farklı segmentlerde ve kısmi olarak kırıldığına işaret ettiğini belirtti.

Bektaş, X hesabından yaptığı paylaşımda 2025 ve 2026 yıllarında yayımlanan bilimsel çalışmalara dikkat çekerek, Marmara'daki fay yapısının karmaşık ve segmentli bir sistem olduğunu savundu.

Bektaş paylaşımında, 2025 tarihli 3B MT çalışmasının akışkan içeren zayıf zonlarla dirençli ve kilitli yapıların Marmara'da birlikte bulunduğunu gösterdiğini ifade etti.

Prof. Dr. Osman Bektaş

ÇALIŞMALARDAN ÖRNEKLER VERDİ

2025 yılında Science dergisinde yayımlanan çalışmaya da değinen Bektaş, 2011-2025 arasındaki M5'ten büyük depremlerin doğuya doğru ilerleyen kısmi bir kırılma dizisi ortaya koyduğunu belirtti.

Bektaş ayrıca Nature Communications'ta yayımlanan 2025 tarihli çalışmanın, 2019 ve 2025 depremlerinin segmentli ve kısmi kırılmaya işaret ettiğini aktardı.

"BAŞKA NASIL İSPATLASIN?"

Paylaşımında geçmiş depremlere de dikkat çeken Bektaş, 1935, 1963 ve 2025'te meydana gelen M6 ve üzeri depremlerin parçalı şekilde kırıldığını savundu.

Prof. Dr. Bektaş, son olarak 2026 tarihli Bohnhoff çalışmasına atıfta bulunarak Marmara'nın farklı segmentlerden oluşan karmaşık bir fay sistemi olarak yeniden değerlendirildiğini ifade etti.

Bektaş paylaşımını, “Marmara parçalı kırıldığını başka nasıl ispatlasın (M<7)?” ifadeleriyle tamamladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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