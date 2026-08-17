Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Marmara'da "parçalı kırılma" vurgusu! Osman Bektaş verileri tek tek sıraladı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Marmara'da

Marmara'daki fay sisteminin tek parça halinde kırılmadığını belirten Prof. Dr. Osman Bektaş, farklı yıllardaki depremler ve bilimsel çalışmalardan örnekler verdi. Bektaş, "Parçalı kırıldığını başka nasıl ispatlasın?" ifadelerini kullandı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara depreminin 27'nci yıl dönümünde sosyal medya hesabından çarpıcı paylaşımlarda bulundu. Marmara Denizi'ndeki fay sistemine ilişkin değerlendirme yapan Bektaş, bölgedeki depremlerin fayın tek parça halinde değil, farklı segmentlerde ve kısmi olarak kırıldığına işaret ettiğini belirtti.

Bektaş, X hesabından yaptığı paylaşımda 2025 ve 2026 yıllarında yayımlanan bilimsel çalışmalara dikkat çekerek, Marmara'daki fay yapısının karmaşık ve segmentli bir sistem olduğunu savundu.

Bektaş paylaşımında, 2025 tarihli 3B MT çalışmasının akışkan içeren zayıf zonlarla dirençli ve kilitli yapıların Marmara'da birlikte bulunduğunu gösterdiğini ifade etti.

Prof. Dr. Osman Bektaş
Başlık ResmiProf. Dr. Osman Bektaş

ÇALIŞMALARDAN ÖRNEKLER VERDİ

2025 yılında Science dergisinde yayımlanan çalışmaya da değinen Bektaş, 2011-2025 arasındaki M5'ten büyük depremlerin doğuya doğru ilerleyen kısmi bir kırılma dizisi ortaya koyduğunu belirtti.

Bektaş ayrıca Nature Communications'ta yayımlanan 2025 tarihli çalışmanın, 2019 ve 2025 depremlerinin segmentli ve kısmi kırılmaya işaret ettiğini aktardı.

ÖNERİLEN HABERLER
Marmara’da deprem ikilemi! 27 yıl sonra değişti! Osman Bektaş uyardı:
YAŞAM

Marmara’da deprem ikilemi! 27 yıl sonra değişti! Osman Bektaş uyardı: 'Hazırlık M>7 olmalı’

"BAŞKA NASIL İSPATLASIN?"

Paylaşımında geçmiş depremlere de dikkat çeken Bektaş, 1935, 1963 ve 2025'te meydana gelen M6 ve üzeri depremlerin parçalı şekilde kırıldığını savundu.

Prof. Dr. Bektaş, son olarak 2026 tarihli Bohnhoff çalışmasına atıfta bulunarak Marmara'nın farklı segmentlerden oluşan karmaşık bir fay sistemi olarak yeniden değerlendirildiğini ifade etti.

Bektaş paylaşımını, “Marmara parçalı kırıldığını başka nasıl ispatlasın (M<7)?” ifadeleriyle tamamladı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SÜREÇLER BASİTLEŞTİRİLECEK!
SÜREÇLER BASİTLEŞTİRİLECEK!
Mikro ihracat kargolarında yeni dönem
KIEV'DEN AÇIKLAMA GELDİ
KIEV'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Ukraynalı komutandan acılı aileye küstah mesaj!
DÖRT SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON!
DÖRT SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON!
Gürlek duyurdu: 818 şüphelinin varlıklarına el konuldu
VALBUENA FAVORİSİNİ AÇIKLADI!
VALBUENA FAVORİSİNİ AÇIKLADI!
'Kilit oyuncu' diyerek yıldız isme işaret etti
'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK'
'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK'
Bakan Göktaş müjdeyi Diyarbakır'da verdi!
"PARÇALI KIRILMA" VURGUSU
Osman Bektaş, Marmara için verileri tek tek sıraladı
"OYUNCULARIMLA SIĞINAĞA İNDİM"
Arda Turan dehşet dakikalarını anlattı
500 BİN TL’NİN GETİRİSİ YÜKSELDİ!
500 BİN TL’NİN GETİRİSİ YÜKSELDİ!
Enflasyon Raporu'nun ardından son durum
MİLYARLIK ÇELİŞKİ!
MİLYARLIK ÇELİŞKİ!
Tutuklanan Kuriş'i MASAK kayıtları yalanladı
TERMOMETRELER 36'YI GÖRECEK
TERMOMETRELER 36'YI GÖRECEK
Sıcak hava dalgası İstanbul'u saracak
KURYELER KAPIYA DİZİLDİ!
KURYELER KAPIYA DİZİLDİ!
Korsan sipariş çileden çıkardı: Tam 15 farklı yerden
EKİBİNDE SERVET YARIŞI VAR
EKİBİNDE SERVET YARIŞI VAR
57 yetkilinin mal varlığı dudak uçuklattı
"ABİLER KIZACAK MI?"
Fenerbahçeli çocuğu kurtaran komiser o anları anlattı
"DİNİ DUYGULARI İSTİSMAR"
Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' açıklaması
TAYCAN RAFA MI KALKIYOR?
TAYCAN RAFA MI KALKIYOR?
Porsche'nin elektrikli otomobil planı değişiyor
"HİÇBİR GÖRÜŞME YOK"
Trump'ın 'arka kanal' sözlerine İran'dan sert tepki
SAVUNMASI PES DEDİRTTİ!
SAVUNMASI PES DEDİRTTİ!
Fenerbahçe maçına damga vuran olayı anlattı
ARAÇLAR MORA BOYANDI
ARAÇLAR MORA BOYANDI
Yola dökülen boya sürücüleri çileden çıkardı
KORKUNÇ İTİRAF VİDEOSU!
KORKUNÇ İTİRAF VİDEOSU!
Oteldeki cinayetten dakikalar sonra çekmiş
MOSSAD'DA TASFİYE BAŞLADI
MOSSAD'DA TASFİYE BAŞLADI
Erdoğan uyardı, Trump durdurdu!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Galatasaray’dan ayrıldı, Amedspor’a imzayı attı! 2 yıllık sözleşme yapıldı
Galatasaray’dan ayrıldı, Amedspor’a imzayı attı!
Kaydet
Trump'ın ekibinde servet yarışı! 57 yetkilinin mal varlığı dudak uçuklattı
Trump'ın ekibinde servet yarışı! 57 yetkilinin mal varlığı dudak uçuklattı
Kaydet
Mikro ihracat kargolarında yeni dönem! Süreçler basitleştirilecek: Yarın başlıyor
Mikro ihracat kargolarında yeni dönem!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.