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Dünya

Arnavutluk'ta firariyi yakaladı, Sudan'da tarihi rekor kırdı: Bayraktar ve AKINCI sahanın tozunu attırdı!

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Arnavutluk'ta firariyi yakaladı, Sudan'da tarihi rekor kırdı: Bayraktar ve AKINCI sahanın tozunu attırdı!
Fotoğraf Başlığı Arnavutlukta firariyi yakaladı, Sudanda tarihi rekor kırdı: Bayraktar ve AKINCI sahanın tozunu attırdı!

Türk savunma sanayisinin gururu Bayraktar İHA'lar küresel çapta kritik başarılara imza atmaya devam ediyor. Arnavutluk polisi, ülkenin en çok aranan suçlusunu Bayraktar TB2 ile günlerce takip ederek yakalarken, ABD merkezli Defence Blog, Sudan semalarında Bayraktar AKINCI TİHA’nın Çin yapımı CH-95 İHA’larını havadan havaya füzelerle avladığını yazdı.

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Arnavutluk emniyet güçleri, 2025 yılından bu yana cinayet ve terör suçlarından aranan ülkenin en tehlikeli firarilerinden Ylli Zalla’ya karşı "Kaçışın Sonu" kod adlı özel bir operasyon düzenledi.

Tiran polisinin günlerce Bayraktar İHA ile gözetim altında tuttuğu ve adım adım izlediği Zalla, Fushe-Kruje bölgesindeki ormanlık alanda saklandığı hücre evinde Kalaşnikof tüfeği ve mühimmatlarıyla birlikte kıskıvrak yakalandı.

Arnavutluk medyası, polisin aylardır izini bulamadığı firarinin yakalanmasında Bayraktar İHA’ların yüksek çözünürlüklü gözetleme ve anlık istihbarat kabiliyetinin belirleyici role sahip olduğunu öne çıkardı.

2025 yılı kasım ayında iki kişinin öldürüldüğü bir suikasttaki rolü nedeniyle polis tarafından aranan 49 yaşındaki Zalla’nın 20 Şubat’ta evinin çevresinde yapılan kontroller sırasında çok sayıda silah, patlayıcı, mühimmat, uyuşturucu madde, polis üniformaları ve yasa dışı malzemeler bulunmuştu.

Arnavutluk'ta firariyi yakaladı, Sudan'da tarihi rekor kırdı: Bayraktar ve AKINCI sahanın tozunu attırdı!
Başlık ResmiArnavutluk'ta firariyi yakaladı, Sudan'da tarihi rekor kırdı: Bayraktar ve AKINCI sahanın tozunu attırdı!

SUDAN SEMALARINDA TÜRK MÜHENDİSLİĞİ RÜZGARI: AKINCI ÇİN İHA'LARINI DÜŞÜRÜYOR

Öte yandan, ABD merkezli hava savunma yayını Defence Blog’un bildirdiğine göre, Türk savunma sanayisinin amiral gemilerinden Bayraktar AKINCI TİHA, Sudan’daki çatışmalarda tarihe geçecek havadan havaya önleme görevleri icra ediyor.

Sudan Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan AKINCI TİHA, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hızlı Destek Güçleri (RSF) tarafından kullanılan Çin yapımı CH-95 tipi insansız hava araçlarını birer birer düşürüyor. 23 Haziran 2026'dan bu yana yürütülen operasyonlarda, AKINCI TİHA’ların havadan havaya füze atışlarıyla en az altı adet Çin yapımı CH-95’i havada ve yerde imha ettiği belgelendi.

Çin Havacılık Bilim ve Teknoloji Kurumu (CASTC) üretimi olan ve 7 bin metre irtifaya çıkabilen CH-95'lere karşı AKINCI’nın sergilediği ezici üstünlük, küresel askeri literatürde geniş yankı uyandırdı.

Arnavutluk'ta firariyi yakaladı, Sudan'da tarihi rekor kırdı: Bayraktar ve AKINCI sahanın tozunu attırdı!
Başlık ResmiArnavutluk'ta firariyi yakaladı, Sudan'da tarihi rekor kırdı: Bayraktar ve AKINCI sahanın tozunu attırdı!

12 bin metrenin üzerindeki servis irtifası, 1.350 kilogramlık mühimmat taşıma kapasitesi ve gelişmiş radar sistemleriyle AKINCI, sadece kara hedeflerini imha etmekle kalmayıp düşman İHA'larına karşı aktif bir "avcı uçak" gibi hava sahası domination'ı sağlıyor. ABD basını, AKINCI’nın bu performansıyla otonom hava savaşlarında konsept değiştiren bir güç çarpanı haline geldiğini yineledi.

Arnavutluk'ta firariyi yakaladı, Sudan'da tarihi rekor kırdı: Bayraktar ve AKINCI sahanın tozunu attırdı!
Başlık ResmiArnavutluk'ta firariyi yakaladı, Sudan'da tarihi rekor kırdı: Bayraktar ve AKINCI sahanın tozunu attırdı!
Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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