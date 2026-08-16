Haber spikeri Erhan Çelik ile boşanma aşamasında olduğu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin’in ölümü, şüpheli bulunmasının ardından başlatılan soruşturmayla gündeme geldi. İzmir’de hayatını kaybeden Gültekin’in ailesi ile Erhan Çelik’in avukatları, sosyal medyada yer alan iddialar üzerine ortak bir açıklama yaptı.

2019 yılında haber spikeri Erhan Çelik ile evlenen Op. Dr. Özlem Gültekin’in ölümü gündemdeki yerini koruyor. İzmir’de toprağa verilen 48 yaşındaki Gültekin’in ölümünün ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

İzmir’de sahibi olduğu klinikte hareketsiz halde bulunan Gültekin, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen vefat etti. Gültekin’in cenazesi, geçtiğimiz gün Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Örnekköy Mezarlığı’nda defnedildi.

Öte yandan, Gültekin’in ölümüne ilişkin savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında incelemeler devam ediyor.

Doktor Özlem Gültekin’in şüpheli ölümü! Eşi Erhan Çelik sessizliğini bozdu

BAKMADAN GEÇME GÜNDEM Özlem Gültekin'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

ACI HABERİ SAHİBİ OLDUĞU KLİNİK DUYURDU

Op. Dr. Özlem Gültekin’in hayatını kaybettiği, sahibi olduğu kliniğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu. Paylaşımda, “Binlerce kadının ve annenin hayatına dokunan Op. Dr. Özlem Gültekin’i kaybettik” ifadeleri kullanıldı.

Özlem Gültekin, 2019 yılında gazeteci Erhan Çelik ile evlenmiş, çiftin 2020 yılında Ali Boran isimli oğulları dünyaya gelmişti.

Doktor Özlem Gültekin’in şüpheli ölümü! Eşi Erhan Çelik sessizliğini bozdu

ÖZLEM GÜLTEKİN’İN ÖLÜMÜ ARAŞTIRILIYOR

Gültekin’in ölüm nedeninin belirlenmesine yönelik incelemeler sürerken, Erhan Çelik ile boşanma aşamasında olması nedeniyle çiftin özel hayatına ilişkin bazı iddialar da gündeme geldi. Gültekin’in geçmişte şiddet gördüğüne yönelik iddiaların sosyal medyada yer almasının ardından, ailesi ve Erhan Çelik’in avukatları tarafından ortak açıklama yapıldı.

AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Avukatlar Ahmet Avşar ve Işıl Ay Karataş Tunca aracılığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Her şeyden önce bilinmelidir ki Özlem Gültekin Çelik’in ile Erhan Çelik, anlaşmalı boşanma konusunda mutabakatın son aşamasındalardı. Henüz altı yaşında annesini kaybetmiş masum bir çocuk ve onun korunması gereken geleceği tamamen göz ardı edilerek yapılan haber ve yorumların giderek daha çirkin ve kabul edilemez bir hâl aldığını görüyoruz."

Doktor Özlem Gültekin’in şüpheli ölümü! Eşi Erhan Çelik sessizliğini bozdu

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İLAÇ İDDİASI YALANLANDI

Açıklamada, geçmişte yaşandığı öne sürülen olaylara ilişkin görüntü ve içeriklerin Gültekin’in ölümüyle ilişkilendirilmesine tepki gösterilirken, ilaç bulunduğu yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Yapılan açıklamanın devamı şöyle:

"Özellikle, taraflar arasında geçmişte yaşanan başkaca ihtilaflara ilişkin birtakım görüntü ve içeriklerin, bugün yaşadığımız acı olayla ilişkilendirilerek yeniden servis edilmesini ve “şüpheli ölüm” ifadesi üzerinden hiçbir somut olguya dayanmaksızın evladımızın babasının hedef gösterilmesini kabul etmiyoruz. Aynı şekilde asla gerçeği yansıtmayan birtakım ilaçlar bulunduğu gibi iddiaları reddediyoruz.

Henüz hiçbir somut olguya dayanmaksızın yapılan bu yayınlar yalnızca yaşayanlara zarar vermemekte; canımızdan bir parça olan Özlem’imizin hatırasına ve manevi şahsiyetine de açıkça saygısızlık teşkil etmektedir. Bir ölüm olayının adli makamlarca incelenmesi, tek başına ölümün altında suç teşkil eden veya olağan dışı bir durum bulunduğu anlamına gelmez. Buna rağmen adli inceleme sürecini farklı anlamlara çekerek kamuoyunda şüphe ve suçluluk algısı oluşturmaya çalışan, hiçbir somut bilgiye dayanmaksızın haber ve yorum yapan kişileri bir kez daha sorumlu davranmaya davet ediyoruz.

Özellikle altı yaşındaki bir çocuğun annesini kaybettiği böylesine ağır bir dönemde, çocuğun babasını hiçbir hukuki ve maddi dayanak olmaksızın hedef hâline getirecek yayınların oluşturabileceği telafisi güç sonuçların herkes tarafından gözetilmesi gerektiğini hatırlatıyoruz. Bu kapsamda, her iki ailenin avukatlarının söz konusu yayın ve yorumlara ilişkin gerekli hukuki girişimleri birlikte başlattığını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Ortak acımız üzerinden spekülasyon üretilmesine, kişilerin peşinen suçlu ilan edilmesine ve altı yaşındaki bir çocuğun geleceğinin reyting veya etkileşim uğruna hiçe sayılmasına artık son verilmesini istiyoruz. Kanunlardan ve hukuki yaptırımlardan önce, insanlık ve vicdan adına acımızı yaşamamıza izin verilmesini bekliyoruz."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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