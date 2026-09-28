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YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! Kayıtlar ne zaman?

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YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! Kayıtlar ne zaman?
Başlık ResmiYKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! Kayıtlar ne zaman?

YKS ek yerleştirme sonuçları, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için üniversitelerde boş kalan kontenjanlara tercih yapan adayların gündeminde yer aldı. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç ekranını takip eden adaylar, yerleştirme durumlarını ve kayıt takvimine ilişkin ayrıntıları araştırıyor.

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2026 YKS ek tercih işlemleri 17-21 Eylül tarihleri arasında tamamlandı. Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için tercih yapan adayların bekleyişi 28 Eylül'de sona ererken ÖSYM, ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

2026 YKS ek yerleştirme sonuçları 28 Eylül 2026 tarihinde açıklandı. ÖSYM'nin duyurusuna göre adaylar sonuçlarını saat 15.30'dan itibaren Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabiliyor. Böylece ek tercih yapan adaylar yerleştirildikleri üniversite ve program bilgilerini çevrim içi sonuç ekranından öğrenebiliyor.

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! Kayıtlar ne zaman?
Başlık ResmiYKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! Kayıtlar ne zaman?

KAYITLAR NE ZAMAN?

YKS ek yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların üniversite kayıtları 2-9 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacak. Yüz yüze kayıt işlemleri ilgili yükseköğretim kurumlarının resmi iş günleri ve çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilecek. Adayların kendilerine tanınan kayıt süresini kaçırmadan yerleştirildikleri üniversitenin duyurularını kontrol etmeleri gerekiyor.

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! Kayıtlar ne zaman?
Başlık ResmiYKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! Kayıtlar ne zaman?

Elektronik kayıt işlemleri ise 2-4 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılabilecek. E-kayıt yapan adayların da kayıt sonrasında üniversitelerinin duyurduğu belge ve işlem şartlarını takip etmesi gerekiyor. Yerleştirilen adayların kayıt sürecinde üniversitenin kendi takvimini ve gerekli belgelerle ilgili açıklamalarını dikkate alması önem taşıyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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