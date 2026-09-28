Gazze'deki katliamların ve 7 Ekim zafiyetinin altından kalkamayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, panik içinde Abu Dabi'ye kaçtı. BAE lideri Muhammed bin Zayid'in 7 Ekim öncesinde kendisini Hamas operasyonu konusunda uyardığını yazan Haaretz raporunu örtbas etmek isteyen Netanyahu, gizli ziyarette BAE'den "Bu uyarıyı yalanlayın" ricasında bulunduğu ortaya çıktı.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kamuoyundan gizli tuttuğu Abu Dabi ziyareti İsrail basını tarafından ortaya çıkarıldı.

Channel 12 televizyonunun deşifre ettiği skandal gezi, Netanyahu'nun New York'taki BM Genel Kurulu dönüşünde ve ülkede yapılacak seçimlere sadece bir ay kala gerçekleşti.

7 Ekim saldırısını örtbas etmek isteyen Netanyahu, BAE liderine yalvardı! "Lütfen yalanla"

Özel bir uçakla Abu Dabi'ye çıkarma yapan ve Şeyh Muhammed bin Zayid ile yaklaşık bir saat baş başa görüşen Netanyahu'nun tek amacının, kendi siyasi kariyerini bitirecek olan istihbarat ihmalini örtmek olduğu netleşti.

İsrail basını skandalı, "Netanyahu, pazar günü kamuoyuna duyurulmayan bir ziyaret kapsamında özel uçakla Abu Dabi'ye gitti. BAE'de yaklaşık dört saat kalan Netanyahu, Şeyh Muhammed bin Zayid ile yaklaşık bir saat görüştü. İsrail heyeti ziyaret için birden fazla uçak kullanırken, iki lider arasındaki görüşmenin büyük bölümü baş başa gerçekleştirildi. Ziyaretin, Netanyahu'nun New York'taki BM Genel Kurulu temaslarından dönüşünden yalnızca iki gün sonra ve İsrail'deki seçimlere bir ay kala yapılması dikkat çekti" şeklinde duyurdu.

Netanyahu'nun görüşmede Muhammed bin Zayid'den, 7 Ekim öncesinde Hamas'ın İsrail'e yönelik büyük bir saldırı hazırlığında bulunduğu konusunda kendisini uyardığı iddiasını yalanlamasını istediği öne sürüldü:

""Netanyahu, BAE liderini harekete geçmeye çağırdı. Muhammed bin Zayid' saldırının kan dökülmesine yol açmasından, bölgedeki istikrarı bozmasından ve İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasındaki normalleşmenin temelini oluşturan İbrahim Anlaşmaları'na zarar vermesinden endişe etmişti."

Channel 12 ise tartışmayı büyütecek bir noktaya dikkat çekti.

İsrail kanalına göre BAE'den hiçbir yetkili, Muhammed bin Zayid'in Netanyahu'yu 7 Ekim öncesinde uyardığı iddiasını resmen yalanlamadı. Kanal, bazı kaynakların söz konusu görüşmenin gerçekleştiğini doğruladığını da öne sürdü.

Netanyahu'nun ofisi ise Haaretz'in haberine itiraz ederek böyle bir uyarı aldığı iddiasını reddetti.

BAE KRİTİK SORUYA CEVAP VERMEDİ

BAE Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu'nun pazar günü gerçekleştirdiği öne sürülen gizli görüşmeye ilişkin haberler hakkında ayrıntılı yorum yapmaktan kaçındı.

Bakanlık, İsrail ile "açık ve doğrudan iletişim hatlarını" sürdürdüğünü ve "ilgili tüm istihbaratı" paylaştığını belirtmekle yetindi.

Ancak açıklamada Muhammed bin Zayid'in Netanyahu'yu Hamas saldırısı konusunda önceden uyarıp uyarmadığına cevap verilmedi. Netanyahu'nun BAE liderinden söz konusu iddiayı yalanlamasını isteyip istemediği de açıklığa kavuşturulmadı.

GİZLİ ZİYARET DAHA ÖNCE DE KRİZ ÇIKARMIŞTI

İki ülke arasında gizli temasların kamuoyuna açıklanması daha önce de gerilime neden olmuştu.

Netanyahu'nun ofisi mayıs ayında İsrail Başbakanı'nın "Kükreyen Aslan Operasyonu" sırasında gizlice BAE'ye gittiğini kamuoyuna duyurmuştu.

Channel 12, söz konusu ziyaretin BAE'nin isteğine rağmen açıklanmasının Abu Dabi yönetimini rahatsız ettiğini ve iki taraf arasındaki ilişkilerde gerilime yol açtığını bildirmişti.

İLK OLARAK HAARETZ DEŞİFRE ETMİŞTİ

Haaretz gazetesinde Şlomi Eldar ve Ruth Yuval imzasıyla yayımlanan raporda, Muhammed bin Zayid'in Netanyahu ile yaptığı 45 dakikalık görüşmede Hamas'ın lideri Yahya Sinvar'ın büyük bir operasyon hazırlığında olduğunu açıkça söylediği, Netanyahu'nun ise bu hayati uyarıya karşı son derece umursamaz ve sakin bir tavır sergilediği deşifre edilmişti.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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