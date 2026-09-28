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Spor

Türkiye'den UEFA'ya şikayet ve ceza: Kerem Aktürkoğlu maaşını Yıldırım duyurdu

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Kerem Aktürkoğlu konusuna açıklık getirdi. Türkiye'den bir kulübün şikayeti üzerine UEFA'nın bu transfer için 11 milyon euro ceza kestiğini belirten Yıldırım, itirazla cezanın 7 milyon euroya indirildiğini belirtti. Yıldırım, milli yıldızın maaşını da açıkladı.

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Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda geçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Aziz Yıldırım'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Sarı-lacivertli kulübün başkanı, UEFA'dan gelen 7 milyon euro cezanın sebebini anlattı.

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'de ikinci sezonunu geçiriyor.
Başlık ResmiKerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'de ikinci sezonunu geçiriyor.

"TÜRKİYE'DEN BİR KULÜP ŞİKAYET ETTİ"

Aziz Yıldırım, "Bizimkiler yanlış bildirmişler. UEFA, 'Yüzde 70 oran bildirmen lazım' diyor; bizimkiler yüzde 84 bildirmişler ve artı Kerem Aktürkoğlu. Cezanın sebebi bunlar. 'Türkiye'den bir kulüp şikayet etti' dediler. 11 milyon euro ceza kestiler. İtiraz edince 7 milyon euroya indi, 4'ünü aldılar, 3'ünü de alacaklar" dedi.

Milli futbolcu için Benfica'ya 22,5 milyon euro bonservis ödendi.
Başlık ResmiMilli futbolcu için Benfica'ya 22,5 milyon euro bonservis ödendi.

"MAAŞI HAKAN SAFİ'DEN ALDIK"

Milli futbolcu ile yapılan sözleşmeye de değinen Yıldırım, futbolcunun yıllık maaşının 4 milyon 750 bin euro olduğunu ve ödemenin kulüp tarafından yapılacağını söyledi: Kerem Aktürkoğlu'nun maaşını Hakan Safi'den kulübe aldık. Yılda 4 milyon 750 bin euro maaş ödenmek üzere 3 yıllık sözleşme yaptık. Bunu kulüp ödeyecek.

Hakan Safi, Haziran 2026'da Aziz Yıldırım ile girdiği başkanlık yarışını kaybetti.
Başlık ResmiHakan Safi, Haziran 2026'da Aziz Yıldırım ile girdiği başkanlık yarışını kaybetti.
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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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