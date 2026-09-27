Netanyahu'yu protesto eden ülkeden taviz yok: İsrailli turizm şirketinin uçağına kapılar kapandı!

Gazze'deki soykırımın faili İsrail'e bir darbe de Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Mauritius'tan geldi. BM Genel Kurulu'nda Netanyahu'yu protesto eden Mauritius, Tel Aviv'den kalkması planlanan İsrailli turizm şirketine ait uçağa iniş izni vermedi. Uygulanan boykot nedeniyle turistik uçuş son anda iptal edildi.

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Gazze'de süren soykırıma ve insanlık dramına karşı dünya genelindeki tepkiler her geçen gün daha somut adımlara dönüşüyor.

Son olarak Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Mauritius, Tel Aviv'den kalkması planlanan İsrailli bir turizm şirketine ait yolcu uçağına iniş izni vermeyerek net bir duruş sergiledi.

"SİYASİ SEBEPLERLE ENGELLENDİ"

The Times of Israel gazetesinin haberinde, Spirit World Productions şirketi, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan Mauritus'a gitmesi planlanan uçağın engellendiği belirtildi.

İsrail'den Mauritus'a uçuşun "siyasi sebeplerle" engellendiği öne sürülen haberde, "yerel makamların inişe izin vermediği" kaydedildi.

Spirit World Productions Üst Yöneticisi (CEO) Tali Yativ, "Uçuşun planlandığı gibi gerçekleşmesi için son ana kadar elimizden gelen her şeyi yaptık" açıklamasında bulundu.

Yativ, taraflarla irtibat halinde olduklarına dikkati çekerek, Mauritus'a yönelik uçuşların gerçekleştirilmesi için çaba gösterdiklerini belirtti.

BM'DE NETANYAHU'YU PROTESTO ETMİŞLERDİ

Mauritus, Gazze'deki soykırımın faili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulundaki konuşması sırasında salonu terk ederek protestoya katılan ülkeler arasında yer alıyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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